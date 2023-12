Urawa Reds vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2023

Mundial de Clubes 2023

La Copa Mundial de Clubes 2023 de Arabia llega a su último día de actividades y comenzará con el duelo por el tercer lugar entre los Campeones de Asia y África, cuando se midan este viernes en Jeddah buscando alcanzar el podio de la competición.

Hora y Canal Urawa Reds vs Al-Ahly

Sede: Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah, Arabia Saudita

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: FIFA+

El Urawa Reds llegan a este duelo tras caer en Semifinales ante el Manchester City y lo hacen con la motivación de alcanzar el tercer lugar, tal y como lo hicieran en su primera participación en el 2007, donde vencieron al Etoile du Sahel de Túnez.

El cuadro de Saitama tendrá una difícil tarea frente al conjunto campeón de África al que nunca antes se ha medido, pero jugará ya sin presión, pues el objetivo estaba puesto en alcanzar las Semifinales y una vez alcanzada dicha instancia, lo que venga es ganancia.

Por su parte, el Al Ahly disputa este juego buscando igualar su mejor participación en la Copa del Mundo, en la que es el conjunto africano con más participaciones, pero en la que nunca ha podido alcanzar más allá de la tercera posición.

Los faraones llegan a este duelo tras imponerse con autoridad al local Al-Ittihad y caer por dos goles frente al Campeón de la Libertadores, Fluminense y por su historia, plantel y buen futbol que desarrolla, es el favorito para quedarse con la medalla de bronce.

Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Last modified: diciembre 21, 2023

