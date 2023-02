Flamengo vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2023

Copas Internacionales

Amargo duelo tendremos este sábado 11 de febrero con la disputa del tercer lugar del Mundial de Clubes 2023, donde el Flamengo buscará salvar un poco de orgullo tras el duro golpe de hace unos días, pero tendrá una complicada prueba al medirse al Al-Ahly que saldrá decidido a repetir su buen funcionamiento y ahora si soñar con la victoria en la cancha del Moulay Abdellah.

Hora y Canal Flamengo vs Al-Ahly

Sede: Estadio Príncipe Moulay Abdellah Rabat, Marruecos

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Deportes en Estados Unidos. DirecTV Sport sen Sudamérica.

Streaming: Vix+ en México

Flamengo vs Al-Ahly en VIVO

El cuadro del Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores y llega como un fuerte candidato a pelear por el título, sin embargo quedaron eliminados en semifinales en lo que fue un duro golpe para ellos y para todo el fútbol brasileño.

El Fla tuvo un pobre desempeño en las semifinales, el pasado martes, cuando se midieron al Al Hilal en un duelo en el que cayeron 2-3 a pesar del doblete de Pedro, pero en parte por la expulsión de Gerson Santos justo al final del medio tiempo.

Por su parte, el Al Ahly ya ha cumplido en esta competencia donde está entre los cuatro mejores, pero ya vieron que tienen la capacidad de luchar y aspirar a ganar ese tercer puesto.

Los Egipcios tuvieron un desempeño bueno en las semifinales el pasado miércoles cuando se midieron al Real Madrid compitiendo de manera digna, aunque terminaron cayendo 4-1 con dos goles en tiempo de reposición.

Tanto el Flamengo como el Al-Ahly saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar su participación con un buen sabor de boca. El Fla es claro favorito, pero los Egipcios tienen la calidad para aspirar a sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Flamengo vs Al-Ahly.

Flamengo vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2023

Last modified: febrero 10, 2023

Etiquetas: Al-Ahly