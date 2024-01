Liga MX Femenil

Las Tigres cumplieron en su debut en la Liga MX Femenil Clausura 2024 al vencer 1-0 al Atlético San Luis en el Volcán.

Desde el arranque del partido fueron las Tigres las que tomaron las riendas y a los 22 minutos Stephany Mayor apareció para poner el 1-0, tras eso siguieron presionando, aunque el segundo no llegó. Para el segundo lapso las Tigres siguieron presionando, Atlético San Luis no podía reaccionar, aunque buscaba de manera tímida atacar, pero el empate no llegó.

Con esta victoria las Tigres sumaron sus tres primeros puntos dejando al Atlético San Luis en blanco. En la jornada 2 de la Liga MX Femenil, las Amazonas visitarán a Pumas el sábado, un día después las Rojiblancas recibirán al Querétaro.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Atlético San Luis 1-0 Jornada 1 Liga MX Femenil Clausura 2024

