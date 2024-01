[Vídeo] «Cabecita Rodríguez NO es feliz en el América»

Fútbol Mexicano

Los rumores de una posible salida de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez del América son cada vez más fuertes. Según informaciones, la directiva de Cruz Azul ya negocia con las Águilas por del delantero uruguayo.

Y es que el futbolista no vería con malos ojos salir del América ya que según ha informado Cesar Caballero, reportero de ESPN, el Cabecita no es feliz actualmente ya que él quiere jugar y ahora mismo no es ni suplente.

«Jonathan Rodríguez no es feliz en el Club América, él quiere jugar y ser titular para poder estar en la Copa América. Hoy no es ni suplente, es tercera opción en Coapa. Las Águilas no le niegan la salida a nadie, siempre y cuando, convenga económicamente a la institución», dijo el reportero en ESPN.

🇺🇾 "JONATHAN RODRÍGUEZ NO ES FELIZ EN EL CLUB AMÉRICA".



Ve por él, padre Santo, @AlonsoIvan24. 🚂#CruzAzul pic.twitter.com/NjOhQJxnbo — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) January 12, 2024

Recordemos que Jonathan Rodríguez llegó al América para el comienzo del torneo Apertura 2023 y hay posibilidades de que salga en este mercado de pases.

