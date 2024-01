Las Palmas vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Seguimos con la actividad de la jornada 22 de LaLiga 2023-2024 este sábado 27 de enero cuando Las Palmas se enfrente al Real Madrid de Carlo Ancelotti en un choque importante en el Estadio de Gran Canaria.

Hora y Canal Las Palmas vs Real Madrid

Sede: Estadio de Gran Canaria, Siete Palmas, Palmas de Gran Canaria, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Las Palmas vs Real Madrid en VIVO

Las Palmas se encuentra actualmente en el octavo lugar en la clasificación de La Liga y ha estado superando las expectativas en lo que va de temporada. El equipo local superó fácilmente al Rayo Vallecano por un margen de 2-0 la semana pasada y estará confiado de cara a este partido.

Por otro lado, el Real Madrid se encuentra actualmente en la segunda posición de la clasificación y en lo que va de temporada ha demostrado un estado de forma impresionante. Los Blancos vencieron al Almería por 3-2 en su partido anterior y buscarán llevarlo a un nivel superior este fin de semana.

El Real Madrid tiene un buen historial reciente ante Las Palmas y ha ganado ocho de los últimos 11 partidos disputados entre ambos equipos, frente a la única victoria de los Canarios.

Pronóstico Las Palmas vs Real Madrid

El Real Madrid ha dado un paso al frente con Carlo Ancelotti y tendrá la intención de alcanzar al Girona en la carrera por el título. Jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Junior pueden ser letales en su día y necesitarán dar lo mejor de sí este fin de semana.

Aunque Las Palmas es perfectamente capaz de dar la sorpresa y está en un momento de forma impresionante, el Real Madrid es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Las Palmas 1-2 Real Madrid

Last modified: enero 26, 2024

Etiquetas: Las Palmas