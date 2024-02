Nigeria vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Africana 2024

Selecciones

Nigeria se enfrentará a Sudáfrica en el Stade de la Paix este miércoles 7 de febrero en la Copa Africana de Naciones 2024.

Hora y Canal Nigeria vs Sudáfrica

Sede: Estadio Bouaké, Bouaké, Costa de Marfil

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: beIN Sports en Estados Unidos. YouTube en Latinoamérica

Nigeria vs Sudáfrica en VIVO

Nigeria busca su cuarto éxito en el torneo, mientras que Sudáfrica tiene la oportunidad de obtener su segundo título si todo sale según lo planeado. Nigeria está invicta hasta el momento y ha logrado cuatro victorias consecutivas. Tienen la gloria en la mira, pero aún les quedan dos desafíos más por delante.

Las Super Águilas han mostrado gran disciplina y se espera que mantengan esa tendencia. No han encajado goles en sus últimos cuatro partidos. Su defensa y mediocampo han sido muy complementarios, lo que ha resultado difícil de superar para los equipos rivales. Sin embargo, la profundidad y la resistencia de Sudáfrica podrían representar un desafío difícil de superar.

Sudáfrica ha demostrado que muchos expertos estaban equivocados en este torneo. La mayoría no consideraba al equipo como favorito para llegar a las semifinales, pero aquí están. Tras su ausencia en la edición anterior en Camerún, Sudáfrica ha reunido un equipo formidable que podría dar más sorpresas.

Los Bafana Bafana se enfrentarán a sus conocidos rivales, a quienes enfrentaron por última vez en la AFCON 2019. Nigeria se llevó la victoria por 2-1, pero fue un enfrentamiento agotador para ambos equipos. Se espera otra competencia feroz, con Sudáfrica buscando mejorar su historial en enfrentamientos directos. Nigeria tiene siete victorias en 12 partidos, mientras que Sudáfrica solo ha ganado una vez.

Nigeria ha ganado una vez, empatado tres y perdido una vez en sus últimos cinco enfrentamientos contra Sudáfrica.

Predicción Nigeria vs Sudáfrica

Aunque hubo mucho alboroto sobre Victor Osimhen, Ademola Lookman ha sido quien ha entregado resultados. Sin embargo, la estrella del Napoli podría tener un papel importante esta vez.

Themba Zwane ha sido la principal amenaza ofensiva de Sudáfrica a pesar de ser mediocampista. Cuenta con dos goles y espera aumentar su cuenta.

Nigeria será la favorita en este enfrentamiento debido a la profundidad y experiencia de su plantilla.

Pronóstico: Nigeria 2-1 Sudáfrica.

