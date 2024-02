Las palabras de Jurgen Klopp luego de que implementaran la tarjeta azul en el fútbol

Noticias

El pasado jueves, se conoció que a partir de la próxima temporada, se implementará la tarjeta azul en el fútbol que permitirá a los árbitros sacar a los jugadores del terreno de juego por 10 minutos.

Una vez dada la noticia Jurgen Klopp, actual entrenador del Liverpool dio su opinión al respecto y aseguró que no tiene problema en lo que quieren implemetar, pero no le parece una gran idea. Además, dejó un recadito.

«¿Tarjetas azules? no tengo problema si lo quieren implementar aunque personalmente no me parece una gran idea. De hecho no recuerdo la última vez que estos oficiales del fútbol nos hayan traído una buena idea, ni una», dijo Jurgen Klopp al respecto.

