Feyenoord vs Waalwijk EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Eredivisie 2023-2024

Eredivisie

El Feyenoord recibirá al Waalwijk en De Kuip para el partido de la jornada 22 de la Eredivisie 2023-2024 este domingo 18 de febrero.

Hora y Canal Feyenoord vs Waalwijk

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 9:45 am de México y Centroamérica. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos

Feyenoord vs Waalwijk en VIVO

El Feyenoord llega al choque después de un empate 1-1 en casa ante la AS Roma en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa League el jueves. Tomaron la delantera gracias a un gol de Igor Paixao en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras que Romelu Lukaku empató el partido a mitad de la segunda parte.

El club aan de Maas volverá a centrarse en la escena nacional, donde en su último partido lograron una rutinaria victoria en casa por 2-0 sobre el Sparta Rotterdam.

Mientras tanto, Waalwijk triunfó sobre Nijmegen con una victoria en casa por 2-0 el fin de semana pasado. El doblete de David Min en la primera parte ayudó a su equipo a conseguir los tres puntos.

La victoria los dejó en el puesto 18 con 18 puntos que demostrar por sus esfuerzos en 21 juegos. El Feyenoord es segundo con 49 puntos gracias a sus esfuerzos en 21 partidos.

Feyenoord tiene 33 victorias y 15 empates en los últimos 58 partidos cara a cara, mientras que Waalwijk salió victorioso en 10 ocasiones.

Pronóstico Feyenoord vs Waalwijk

El Feyenoord está a 10 puntos del PSV en la carrera por el título y tratará de mantener el rumbo para conseguir el máximo de puntos aquí. Están invictos en sus últimos 10 partidos y son los grandes favoritos para conseguir los tres puntos aquí.

Waalwijk está a tres puntos de la salvación, pero volvió a ganar el fin de semana pasado. Sin embargo, las posibilidades de que consigan algo aquí son escasas.

Apoyamos al equipo de Arne Slot para conseguir los tres puntos con una victoria rutinaria y una portería a cero.

Predicción: Feyenoord 3-0 Waalwijk

Last modified: febrero 17, 2024

Etiquetas: Eredivisie 2023-2024