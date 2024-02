Luton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

En busca de su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones, el Manchester United viaja al sur para enfrentarse al Luton Town en su modesto estadio de Kenilworth Road este domingo 18 de febrero

El último partido de la Premier League 2023-2024 de los Hatters terminó con una sorprendente derrota en casa por 3-1 ante el Sheffield United, mientras que los Red Devils ganó impulso con una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa.

Hora y Canal Luton vs Manchester United

Sede: Kenilworth Road, Luton, Bedfordshire, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Luton vs Manchester United en VIVO

Antes de recibir al Sheffield United, Luton no había perdido un solo partido en casa por más de un gol en la temporada 2023-24. Sin embargo, sufrieron una derrota sorprendente ante los Blades, lo que rompió su racha invicta de seis partidos en todas las competiciones.

A pesar de la derrota, Luton se mantiene en el puesto 17 de la clasificación, con un punto por delante del Everton en el puesto 18. Sin embargo, la derrota ante el Sheffield United fue un golpe para su confianza, ya que el equipo había estado en una racha goleadora impresionante de 11 partidos.

Por otro lado, el Manchester United ha mejorado significativamente desde principios de año, ganando sus últimos cuatro partidos en la Premier League y la FA Cup. Han mostrado una gran capacidad ofensiva, anotando al menos dos goles en cada uno de sus últimos seis partidos.

El equipo de Erik ten Hag está en el sexto lugar de la tabla, a solo cinco puntos del Aston Villa y a seis del Tottenham Hotspur. Han estado demostrando una forma sólida tanto en ataque como en defensa en las últimas semanas.

El Manchester United ha mantenido una racha invicta de 12 partidos contra el Luton y buscará extender esa racha el domingo.

Pronóstico Luton vs Manchester United

Aunque el Luton buscará recuperarse de su derrota anterior, el Manchester United parece tener la ventaja con su forma actual y su historial positivo contra su oponente. Se espera que los Diablos Rojos ganen cómodamente este partido.

Predicción: Luton 1-3 Manchester United

