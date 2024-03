Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2024

CONCACAF Champions Cup 2024

Chivas y América se enfrentarán este miércoles 6 de marzo en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024.

Los archirrivales se medirán en el Estadio Akron en Guadalajara, mientras Chivas busca iniciar con buen pie antes del partido de vuelta de la próxima semana en el Estadio Azteca.

América ha dominado la rivalidad en los últimos años, con Chivas ganando solo uno de sus últimos ocho encuentros contra Las Águilas.

Hora y Canal Chivas vs América

Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Hora: 9:15 pm de México. 7:15 pm PT / 10:15 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports y Fox Premium en México. ESPN en Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Chivas vs América en VIVO

América sobrevivió a un susto en la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, perdiendo el partido de ida contra el Real Estelí nicaragüense antes de recuperarse en el partido de vuelta.

Chivas lo tuvo más fácil contra Forge FC, superando al equipo canadiense con una victoria global de 5-2.

Los dos archirrivales se han enfrentado 251 veces en todas las competiciones, incluidos los amistosos. Los visitantes tienen la ventaja en estos encuentros, con un récord de 94 victorias contra 78 de Chivas y 79 partidos terminaron en empates.

Predicción Chivas vs América

El Rebaño Sagrado solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y no ha logrado marcar más de dos goles. Han registrado cuatro victorias consecutivas en casa en todas las competiciones, anotando 10 goles y concediendo cinco veces, y buscarán aprovechar esa forma.

Sin embargo, no han ganado en sus últimos cuatro encuentros en casa contra el club de la capital, sufriendo tres derrotas y no lograron anotar en tres juegos, por lo que podrían tener dificultades aquí. Javier «Chicharito» Hernández aún no ha abierto su cuenta goleadora con el club.

El Guadalajara llega golpeado ya que el pasado sábado fueron aplastados 3-0 en su visita a Cruz Azul en la jornada 10 de la Liga MX.

Las Águilas registraron su mayor victoria del año el sábado, anotando cinco goles en su encuentro fuera de casa contra Atlas, y buscará continuar esa racha goleadora. Henry Martín anotó un doblete en esa victoria, pero anteriormente en ese partido no había logrado marcar.

Solo han sufrido una derrota en sus últimos siete encuentros fuera de casa contra los anfitriones, registrando cuatro victorias y manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones, por lo que son grandes favoritos.

Teniendo en cuenta la forma actual de los dos equipos y el mejor récord reciente de los visitantes en este encuentro, se espera que América logre salir con vida de su visita a Guadalajara.

Predicción: Chivas 2-2 Club América

Last modified: marzo 6, 2024

Etiquetas: América