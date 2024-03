Sparta Praga vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2023-24

Europa League

De regreso a la Europa League 2023-2024, el Liverpool realizará el agotador viaje al Eden Arena del Sparta Praga para el partido de ida de los octavos de final el jueves 7 de marzo.

Mientras que los Reds evitaron los playoffs de la ronda eliminatoria al terminar primeros en el Grupo E, el equipo de Brian Priske tuvo que lograr una sorprendente remontada contra el Galatasaray, que abandonó la Champions League.

Hora y Canal Sparta Praga vs Liverpool

Sede: epet ARENA, Praga, República Checa

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Sparta Praga vs Liverpool en VIVO

Las victorias a dos partidos en la Europa League 2023-24 no fueron nada nuevo para el Sparta Praga, que fue eliminado por Copenhague en las rondas preliminares de la Liga de Campeones y tuvo que eliminar al Dinamo Zagreb en la fase final de clasificación de la Europa League para siquiera llegar a la fase de grupos.

Sólo dos puntos separaron a Rangers, Sparta y Real Betis en el Grupo C, donde los campeones checos de la Fortuna Liga se conformaron con un segundo puesto para preparar una cita desalentadora con el Galatasaray, recién llegado de sumar cuatro puntos en dos partidos de la Liga de Campeones con el Manchester United.

Los hombres de Priske no disfrutaron de una escala memorable en Turquía, ya que fueron derrotados por 3-2 en el partido de ida, pero con el partido de vuelta empatado 1-1, una notable ráfaga de 20 minutos vio al Sparta de Praga hacer que la red se abultara en tres ocasiones para sellar una emocionante victoria por 4-1 esa noche y un éxito global de 6-4.

Ahora, en su intento por llegar a los cuartos de final de la Europa League por segunda vez con su nombre actual (su racha 2015-16 terminó a manos del Villarreal en cuartos de final), el equipo de Priske recibe al Liverpool tras encuentros consecutivos con sus acérrimos enemigos, el Slavia. Praga, al que vencieron en la prórroga de la Copa de la República Checa antes de empatar 0-0 en la liga.

Ese monótono empate fue suficiente para mantener a los actuales campeones con cuatro puntos de ventaja en la cima de la clasificación de la Fortuna Liga, y desde su eliminación en la fase de clasificación de la Champions League ante Copenhague en agosto, no han sido pasados por la espada en el Eden Arena, quedando invictos en 15 partidos en casa desde entonces.

Sin embargo, sólo uno de los últimos 16 enfrentamientos europeos del Sparta contra equipos ingleses ha visto a los Maroons triunfar, y el Liverpool llega a la República Checa después de haber levantado ya una maldición fuera de casa este mes, aunque en circunstancias muy polémicas en el City Ground de Nottingham Forest.

Beneficiándose de una decisión incorrecta en un drop-ball según las reglas del juego, el equipo de Jurgen Klopp logró su primera victoria en la Premier League a domicilio ante los Tricky Trees gracias a su último gol ganador registrado en la competición: anotado por Darwin Núñez en el Minuto 99: mantener el control de su cuádruple destino.

Aún con un punto de ventaja sobre el Manchester City después de encontrarse en el lado correcto de esa controvertida convocatoria, el Liverpool, que ya se ha coronado campeón de la Copa EFL y también tiene que esperar los cuartos de final de la FA Cup con el Manchester United, reanuda su Europa League. aventura tras superar a Toulouse, Union SG y LASK Linz hasta el primer puesto del Grupo E, como se esperaba.

Sin embargo, los gigantes de Merseyside no hicieron añicos la competencia como se podría haber supuesto (sufrieron derrotas fuera de casa ante Toulouse y Union SG) y sorprendentemente no han podido ganar ninguno de sus últimos 11 partidos eliminatorios de la Europa League fuera de casa; El ahora desaparecido club rumano Unirea Urziceni fue la última víctima de este tipo en la temporada 2009-2010.

Sin embargo, una racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones sitúa al Liverpool en una buena posición (incluso si su lista de lesionados sugiere lo contrario), pero en su única visita anterior al territorio del Sparta en los dieciseisavos de final de la temporada 2010-11, los Reds se vieron atrofiados en un empate sin goles.

Pronóstico Sparta Praga vs Liverpool

Desde septiembre el Sparta Praga no ha concedido más de un gol en un partido competitivo en casa, y los resistentes pupilos de Priske deberían sentirse optimistas de prolongar esa secuencia contra un Liverpool que históricamente no viaja bien en la Europa League.

Con abundantes dilemas de selección dadas sus importantes ausencias y la inminente batalla con el Manchester City, los Reds pueden estar felices de salir de Praga con un empate en el partido de ida antes de intentar completar el trabajo en Anfield en el partido de vuelta.

Predicción: Sparta Praga 1-1 Liverpool

