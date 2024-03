Liga MX Femenil

Las Tigres volvieron a la senda del triunfo dando un golpe de autoridad al vencer 1-0 a las Chivas en la jornada 12 de la Liga MX Femenil Clausura 2024 en el Volcán.

El partido arrancó con las Tigres dominando las acciones, mientras Chivas parecía esperar su oportunidad, pero al 21 Jennifer Hermoso apareció para poner el 1-0 de las Amazonas, el Guadalajara no podía reaccionar y se veía más cerca el 2-0 que el empate, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con las Tigres siendo mejores, aunque ya no hubo más sellando su triunfo 1-0.

Con esta victoria las Tigres arribaron a 31 puntos como líder general, mientras Chivas quedó tercera con 24 unidades. En la jornada 13 de la Liga MX Femenil, las Amazonas visitarán a Puebla el domingo de la próxima semana, mismo día en que Guadalajara recibirá al Atlas.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Chivas 1-0 Jornada 12 Liga MX Femenil Clausura 2024

Etiquetas: Chivas