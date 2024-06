Amistosos

México dio una presentación lamentable al ser exhibidos 4-0 por Uruguay en duelo rumbo a Copa América 2024.

Desde el arranque del partido fue Uruguay el que impuso condiciones y apenas a los 7 minutos Darwin Núñez abrió el marcador, México no podía reaccionar y al 26 Facundo Pellistri firmaba el 0-2, eso no fue todo, ya que justo antes de irnos al descanso otra vez apareció Darwin para el 0-3. Para el segundo tiempo apenas corrían 4 minutos cuando Darwin Núñez completó su hat-trick para el 0-4, tras eso bajaron el ritmo, México tomó la posesión pero poco podían hacer, la realidad es que no hubo mucho que contar.

Así, México tendrá mucho que mejorar de cara al partido del sábado donde se medirá a Brasil en su último duelo de preparación para Copa América, mientras que Uruguay ya no volverá a tener actividad amistosa, por lo que regresará a la acción el 23 de junio ante Panamá en su debut de Copa América.

[Video] Resultado, Resumen y Goles México vs Uruguay 0-4 Amistoso Internacional 2024

Last modified: junio 5, 2024

Etiquetas: Darwin Núñez