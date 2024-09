América vs Atlético Nacional EN VIVO ¿Dónde ver y a qué hora? por Fox Sports y TUDN Amistoso Internacional HOY 2024

Amistosos

El partido entre Club América y Atlético Nacional se disputará en el Camping World Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos este sábado 7 de septiembre.

Este encuentro se llevará a cabo debido a la Fecha FIFA, en la que las ligas locales están suspendidas. Los equipos aprovechan esta pausa para mantenerse en competencia, enfrentándose dos de los clubes más importantes del continente.

A pesar de ser bicampeón del fútbol mexicano, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine no atraviesa su mejor momento en la Liga MX, ya que ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos y ganado solo dos, lo que lo coloca en la 12.ª posición de la tabla, por lo que el América tomará este amistoso con mucha seriedad para corregir los errores.

Por otro lado, Atlético Nacional, ahora bajo la dirección del mexicano Efraín Juárez tras la destitución del uruguayo Pablo Repetto, mostrará una nueva idea de juego. Repetto fue cesado de su cargo de manera sorpresiva, a pesar de dejar al equipo en la tercera posición de la Liga BetPlay Dimayor.

En palabras del propio técnico uruguayo: “La salida fue una sorpresa. Estábamos preparando el entrenamiento para el martes cuando fui a la oficina de Fermani (director deportivo de Nacional), y me dijo que no seguiría. Hablamos un rato, y cuando le pregunté los motivos, me comentó que no estaba de acuerdo con el estilo de juego del equipo. Insistí, pero él no coincidía conmigo, y esa fue la razón de mi salida”.

Este partido amistoso contra el Club América será el primer encuentro dirigido por el mexicano Efraín Juárez.

¿A qué hora es el partido Club América vs Atlético Nacional?

Estos son los horarios de inicio del partido del 7 de septiembre de 2024 en diferentes países:

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 19:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos (ET): 19:00

España: 01:00 (8 de septiembre)

México: 17:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

¿Cómo ver en vivo el América vs Atlético Nacional?

El partido será transmitido por Fox Sports para México y por Win Sports para Colombia.

Si prefieres verlo en streaming, estará disponible en Fox Sports App (México), TUDN USA (Estados Unidos) y Win Sports Online (Colombia).

