Rayadas vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga MX Femenil Clausura 2026

Liga MX Femenil

¡Hay Gran Final en la Liga MX Femenil! Este jueves, el ‘Gigante de Acero’ se viste de gala para recibir el primer capítulo de la serie por el título entre las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Se enfrentan las dos mejores escuadras de toda la temporada en un duelo con sabor a revancha ya que las Rayadas se coronaron campeonas ante las Águilas hace un par de años.

Las Rayadas llegan en un momento espectacular. En esta liguilla han sido una aplanadora, despachando al Cruz Azul y luego superando en una serie vibrante al Pachuca con un 4-3 global. El equipo regio ha hecho de su casa una auténtica fortaleza, y saben que si quieren levantar la copa, tienen que sacar una ventaja importante hoy mismo en Nuevo León antes de viajar a la capital.

Pero ojo con el América. Las dirigidas por Ángel Villacampa han tenido un camino lleno de sorpresas; sufrieron más de lo esperado contra Juárez, pero luego mostraron su jerarquía eliminando al Toluca. Lo que hace peligrosas a las Águilas es que saben jugar estas instancias y, además, tienen la ventaja de cerrar la serie en casa.

Si nos basamos en el antecedente más cercano, esto está igualadísimo: en la temporada regular empataron 1-1, demostrando que ninguna plantilla le pide nada a la otra.

¿Podrán las Rayadas hacer valer su localía o las Águilas darán el golpe de autoridad en el BBVA?

Nuestro pronóstico: Monterrey es fuerte en casa, pero el América quiere dejar atrás su fantasma de los “subcampeonatos”, por lo que las vemos empatando 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 14, 2026