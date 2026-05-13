Chivas vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Sub-21 Liga MX Clausura 2026

Fútbol Mexicano

¡NO DAN UNA LAS ÁGUILAS 😱😱😱!



Las Chivas dieron un golpe de autoridad aplastando 4-1 al América en la ida de la gran final del Clausura 2026 Sub-21



Las Águilas mal y de malas también en la Cantera, mientras el Guadalajara sigue con su gran momento en todas sus categorias.… pic.twitter.com/Yj5ykqeNcZ — Fulbox (@fulboxOficial) May 14, 2026

¡Hay Clásico Nacional y se juega una final! Olvídense de todo lo demás, porque este miércoles las canteras más importantes de México se ven las caras. Chivas y América disputan la Gran Final de la categoría Sub-21 y el primer capítulo se escribe en el Estadio Akron. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos en una gran final que enfrenta al líder ante el sublíder de la competencia, un Clásico Nacional que definirá la mejor cantera del futbol mexicano.

Lo más increíble de esta final es que llegaron los dos mejores del torneo. El América terminó como líder general y las Chivas como sublíderes. Ambos equipos vienen de sufrir en las semis, avanzando por el criterio de posición en la tabla, lo que nos dice que están igualadísimos y que nadie va a regalar ni un centímetro de pasto.

Pero lo que realmente te debe emocionar son los nombres que vamos a ver en la cancha. Por el lado de las Águilas de Rodrigo Méndez, vienen jugadores que André Jardine ya debutó en el primer equipo, como Walter Portales y Francisco García. Son tipos que ya saben lo que es la presión máxima.

Pero ojo con el Rebaño de Luis Arce. Tienen jugadores muy destacados, aunque la mala noticia para ellos es que varios podrían jugar en la mayor tomando en cuenta las bajas que sufrieron, uno de ellos es Santiago Sandoval, el joven atacante que se acaba de convertir en el héroe de la institución tras marcarle doblete a Tigres. Junto a él, figuras del Tapatío como Zinedine Hernández buscarán hacer pesar la localía.

¿Quién pega primero en esta guerra de promesas?

Nuestro pronóstico: Las ausencias terminarán pesando para el Guadalajara, aunque en casa los vemos sacando un empate que para el América también sería un buen negocio. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 13, 2026