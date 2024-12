Pachuca vs Al Ahly EN VIVO Semifinales Copa Intercontinental 2024 ¿Horario, Transmisión por Internet y Canales FIFA+?

Copas Internacionales

Este sábado 14 de diciembre, Pachuca y Al Ahly se enfrentarán en la semifinal de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024. El partido se disputará en el Estadio 974 de Doha. Pachuca se aseguró su lugar en el torneo gracias a su condición de campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Al Ahly participa como campeón de la Liga de Campeones de la CAF.

Hora y Canal Pachuca vs Al Ahly

Sede: Estadio 974, Doha, Qatar

Hora: 11:00 am del centro de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: FIFA+

Pachuca vs Al Ahly en VIVO

Los gigantes de El Cairo obtuvieron su pase a las semifinales del torneo con una cómoda victoria por 3-0 sobre Al Ain en los cuartos de final disputados en octubre. Wessam Abou Ali, Emam Ashour y Afsha anotaron un gol cada uno para guiar a su equipo a la victoria.

Por su parte, Pachuca eliminó al recientemente coronado campeón sudamericano Botafogo con una victoria por 3-0. Oussama Idrissi, Nelson Deossa y Salomón Rondón anotaron un gol cada uno para llevar a su equipo a la semifinal.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al campeón europeo, Real Madrid, en la final, donde se disputará el título de la edición inaugural de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Pachuca vs Al Ahly: enfrentamientos directos y cifras clave

Los dos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008, donde Pachuca se clasificó con una victoria por 4-2 en la prórroga.

se clasificó con una victoria por 4-2 en la prórroga. Al Ahly está invicto en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, con siete victorias.

está invicto en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, con siete victorias. En cuatro de los últimos cinco partidos de Pachuca se han marcado tres goles o más.

se han marcado tres goles o más. En cuatro de los últimos cinco partidos de Al Ahly se han marcado menos de tres goles.

se han marcado menos de tres goles. En cinco de los últimos seis partidos de Pachuca se ha llegado al descanso con empate.

Pronóstico Pachuca vs Al Ahly

Para alcanzar esta fase, Pachuca eliminó a un exhausto Botafogo en los cuartos de final. Los brasileños se vieron obligados a viajar más de 17 horas hasta Doha para disputar el partido apenas tres días después de asegurar el título de la Serie A brasileña. Los Gophers ahora centrarán su atención en los rivales africanos, con la esperanza de repetir el resultado de su único enfrentamiento previo. Los partidos de Pachuca suelen cobrar vida en la segunda mitad, y en cuatro de sus últimos seis encuentros se marcaron más goles tras el descanso que en la primera parte.

Al Ahly ha empatado sin goles en sus dos últimos partidos. Los gigantes de El Cairo superaron con facilidad al campeón asiático Al Ain para llegar a esta fase.

Se pronostica una victoria por la mínima y una portería a cero para Al Ahly.

Predicción: Pachuca 0-1 Al Ahly

Last modified: diciembre 14, 2024

