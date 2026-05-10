Pachuca vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

🔴 En Vivo

🏆 Clausura 2026 – Cuartos de Final Vuelta

⚽ Pachuca vs Toluca

⚽ Pumas vs America https://t.co/iL59RExQJk — Tio Futbolero (@tiofutbolero_tv) May 10, 2026

¡Día de las Madres y día de Liguilla en la Bella Airosa! Este domingo a las 5:00 de la tarde, el Estadio Hidalgo será escenario de un choque de alto voltaje entre Pachuca y Toluca en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX.

Dos de las instituciones más ganadoras de la era de torneos cortos se juegan la vida en un partido donde solo uno sobrevivirá para avanzar a semifinales. Los Tuzos llegan con ventaja tras el triunfo conseguido en el Nemesio Diez, pero los Diablos Rojos vienen motivados después de firmar una noche histórica a media semana en Concacaf.

Pachuca llega con ventaja y el Hidalgo como fortaleza

El equipo dirigido por Esteban Solari hizo negocio en la ida gracias a un tempranero gol de Enner Valencia apenas al minuto 8, resultado que ahora pone toda la presión sobre Toluca.

Además del marcador global, Pachuca cuenta con otro factor a favor: su posición en la tabla general. Los Tuzos saben que manejando el orden defensivo y explotando la velocidad de sus transiciones pueden controlar el partido y desesperar a los escarlatas.

Jugar en el Estadio Hidalgo también representa una ventaja importante. La altura y la intensidad con la que Pachuca suele competir en casa convierten este escenario en uno de los más complicados de la Liga MX en fases finales.

Toluca llega obligado a remontar tras su exhibición internacional

Del otro lado aparece un Deportivo Toluca FC herido, pero lejos de rendirse. Los Diablos Rojos llegan con la obligación de ganar por dos goles o más si quieren mantenerse con vida en el Clausura 2026.

El panorama es claro: un triunfo por la mínima no les alcanza. El equipo del Antonio Mohamed necesita asumir riesgos desde el arranque y buscar una remontada que luce complicada, aunque no imposible.

La buena noticia para Toluca es el momento anímico que atraviesa el plantel. Apenas unos días atrás aplastaron 4-0 al Los Angeles FC para clasificar a la final de la CONCACAF Champions Cup, resultado que confirmó el enorme potencial ofensivo del equipo escarlata.

Jugadores como Paulinho y Jesús Angulo serán claves en un partido donde Toluca necesitará intensidad, paciencia y contundencia para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.

Claves del partido: velocidad contra necesidad ofensiva

Todo apunta a un duelo muy táctico. Pachuca probablemente cederá por momentos la posesión buscando aprovechar los espacios que deje Toluca, mientras que los visitantes tendrán que jugar con la urgencia desde el silbatazo inicial.

La gran incógnita será si Toluca logra marcar temprano. Un gol en los primeros minutos podría cambiar completamente el ánimo de la serie y convertir el partido en un intercambio de golpes constante.

Pronóstico Pachuca vs Toluca

Se espera un encuentro intenso, abierto y con mucha tensión en ambas áreas. Toluca tendrá momentos importantes, pero Pachuca suele crecer en este tipo de escenarios frente a su gente.

Nuestro pronóstico: Toluca propondrá un partido agresivo, pero Pachuca sabrá manejar la ventaja y el ritmo del juego. Empate 1-1 y los Tuzos avanzan a semifinales del Clausura 2026. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 10, 2026