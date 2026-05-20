Spirit vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales CONCACAF W Champions Cup 2026

Written by: mayo 20, 2026 Liga MX Femenil

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Spirit vs Pachuca

¡Las Tuzas buscan hacer historia a nivel internacional en su propia casa! Este miércoles se juegan las semifinales de la Concacaf W Champions Cup en el Estadio Hidalgo y el Pachuca se mide ante el Washington Spirit de los Estados Unidos por un boleto a la Gran Final. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Tuzas han tenido poco más de una semana para preparar este duelo, por lo que llegan a punto, mientras que para las Norteamericanas la obligación está en imponer su jerarquía.

Para el Pachuca, este torneo es la oportunidad perfecta de revancha. Tras el trago amargo de quedar eliminadas en las semis de la Liga MX Femenil ante Rayadas, figuras como Karla Nieto tienen claro que el objetivo es levantar la copa. ¿El premio mayor? Clasificar al primer Mundial de Clubes Femenino de la historia en 2028 y poner en alto el nombre de México.

Pero la tarea no será nada fácil. El Washington Spirit es un equipo completísimo, sumamente físico y que pelea en la parte alta de la liga estadounidense. Aunque vienen de caer en su último partido ante el San Diego Wave, viajan a Hidalgo con toda la intención de arruinarle la fiesta a las Tuzas.

Será un choque de poder a poder entre la garra mexicana y el dinamismo de la NWSL. ¿Podrá el Pachuca hacer pesar su casa y meterse a la Gran Final internacional, o el Spirit se llevará el boleto a Estados Unidos?

Nuestro pronóstico: Las Tuzas están en casa, sin embargo la calidad del Spirit es mayor, veremos un duelo muy cerrado que podría necesitar más de 90 minutos para definirse, aunque vemos a las Estadounidenses avanzando. ¿Cuál es el tuyo?

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