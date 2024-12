Pachuca vs Real Madrid EN VIVO Final Copa Intercontinental Mundial 2024 ¿Horario, Transmisión por Internet FIFA+?

Copas Internacionales

El Real Madrid, que busca sumar otro título a su palmarés, se enfrentará al Pachuca mexicano en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA este miércoles 18 de diciembre en Qatar.

El torneo es una renovación de la antigua Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en la que el Manchester City es el actual campeón tras vencer al Flamengo el pasado mes de diciembre.

Hora y Canal Pachuca vs Real Madrid

Sede: Lusail Stadium, Doha, Qatar

Hora: 11:00 am de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm de España.

Transmisión: FIFA+

Pachuca vs Real Madrid en VIVO

Desde la sorprendente derrota por 2-1 ante el Athletic Bilbao en la competición doméstica el 4 de diciembre, el Real Madrid ha encadenado una racha de tres partidos invicto en La Liga y la Liga de Campeones, con lo que ha vuelto a encarrilar sus objetivos de retener el título en ambas competiciones.

Sin embargo, el sábado por la noche los blancos se vieron obligados a conformarse con un punto en casa del Rayo Vallecano, cuando los goles de Federico Valverde, Jude Bellingham y el internacional brasileño Rodrygo no fueron suficientes para asegurar un triunfo total en el Estadio de Vallecas ante 14.000 aficionados.

El Real Madrid, que ha perdido puntos por sexta vez esta temporada en la máxima categoría del fútbol español, ha caído al tercer puesto de la clasificación de La Liga antes de su viaje festivo a Oriente Medio, a un punto del líder Barcelona y del Atlético de Madrid, que ocupa el segundo lugar.

Centrándonos en los jugadores individuales por un momento, el fichaje veraniego Kylian Mbappé no ha conseguido brillar realmente en el Santiago Bernabéu hasta ahora, y el francés podría tener dificultades para encajar junto a los demás galácticos de la emocionante clase 2024-25 de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid se ganó su lugar en la final del miércoles por la noche en el Estadio Lusail de Qatar gracias a su victoria en la máxima competición de clubes de la UEFA en el Estadio de Wembley en junio, cuando los goles en la segunda mitad de Dani Carvajal y Vinícius Jr sellaron un triunfo por dos goles sobre el Borussia Dortmund en el partido final de la Liga de Campeones.

El Pachuca ha tomado un camino más complicado para llegar a la final de la Copa Intercontinental de esta semana, ya que el equipo mexicano llevó más de siete días en Oriente Medio, donde luchó en partidos consecutivos contra los campeones continentales para ganarse el derecho a enfrentar a los gigantes europeos, el Real Madrid.

Los Tuzos disfrutaron de un cómodo éxito en el Estadio 974 de Doha el miércoles por la noche, cuando los goles en el segundo tiempo de Oussama Idrissi, Nelson Deossa y Salomón Rondón resultaron en la goleada por 3-0 al equipo brasileño Botafogo, que había levantado el título de la Copa Libertadores por primera vez en noviembre.

Mientras que los blancos luchaban como visitantes ante el Rayo Vallecano el sábado, Pachuca aseguraba su lugar en la final de la Copa Intercontinental con una victoria en la tanda de penaltis sobre el campeón africano Al Ahly, con el portero Carlos Moreno deteniendo el tiro de Khaled Abdelfattah para ganar el encuentro.

Antes de sus actuaciones positivas en el escenario continental durante la semana pasada, los Tuzos habían sufrido un final problemático en su campaña del Apertura de la Liga MX, ganando solo uno de sus últimos ocho partidos de primera división, lo que los llevó a terminar en el puesto 16 en una división de 18 equipos.

Como era de esperar, el Estadio Lusail será testigo del primer choque de la historia entre el Real Madrid y el Pachuca el miércoles por la noche, aunque los dos equipos se convertirán en rivales habituales, ya que ambos estarán en el Grupo H de la renovada Copa Mundial de Clubes del próximo verano junto con Al-Hilal y Red Bull Salzburg.

Predicción Pachuca vs Real Madrid

Como campeón de Europa, se espera que el Real Madrid ingrese al Estadio Lusail y gane con holgura el miércoles por la noche, especialmente si todas sus estrellas de ataque están en condiciones de formar parte del once inicial.

El campeón de la CONCACAF, el Pachuca, apreciará la oportunidad de poner a prueba su ingenio contra uno de los clubes más grandes del mundo, aunque no se prevé que los mexicanos disfruten de una final de cuento de hadas en Qatar.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Pachuca

Last modified: diciembre 18, 2024

Etiquetas: Copa Intercontinental 2024