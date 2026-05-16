Sevilla vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La tensión se apodera de LaLiga este domingo con un duelo cargado de presión, crisis y objetivos completamente distintos. El Sevilla FC recibe al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido donde los locales buscan asegurar matemáticamente la permanencia, mientras que los Merengues intentan sobrevivir al caos interno que sacude al club tras perder el campeonato.

Aunque el Madrid ya tiene asegurado el subliderato, el ambiente en la capital española está lejos de ser tranquilo. Del otro lado, Sevilla atraviesa su mejor momento de la temporada y quiere aprovechar la incertidumbre blanca para dar un golpe importante frente a su afición.

Sevilla llega encendido y quiere sellar la salvación

El conjunto dirigido por Luis García atraviesa probablemente su tramo más sólido del campeonato. Los Nervionenses acumulan tres victorias consecutivas tras imponerse a Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, resultados que los catapultaron hasta la posición 12 de la tabla.

Sin embargo, la tranquilidad todavía no es total. Sevilla mantiene apenas cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso, por lo que sumar en casa sigue siendo obligatorio para evitar cualquier susto en el cierre de temporada.

Además, el Sánchez-Pizjuán volverá a jugar un papel fundamental. El equipo andaluz sabe que tiene enfrente a un rival golpeado emocionalmente y con muchísima presión mediática encima.

La gran motivación para los locales será romper una racha dolorosa: ya son 14 partidos consecutivos sin poder derrotar al Real Madrid en LaLiga.

El Real Madrid vive días de crisis y tensión interna

Mientras tanto, en la Casa Blanca las noticias negativas no dejan de aparecer. Aunque los Merengues vienen de vencer al Oviedo, la realidad es que la temporada ha sido considerada un fracaso tras perder LaLiga ante el Barcelona y quedar lejos de pelear títulos importantes.

Los rumores sobre la posible llegada de José Mourinho para reemplazar a Álvaro Arbeloa crecen cada día más, alimentando todavía más la incertidumbre alrededor del vestidor madridista.

Incluso figuras como Kylian Mbappé ya comienzan a sentir la presión de la afición, luego de recibir abucheos durante el último encuentro en el Santiago Bernabéu.

Pese a todo, el Madrid sigue siendo uno de los mejores visitantes del torneo y cuenta con suficiente talento individual para competir en cualquier escenario.

Un duelo marcado por el contexto emocional

Más allá de lo futbolístico, este encuentro llega completamente condicionado por el aspecto mental. Sevilla jugará con la motivación de asegurar la permanencia y aprovechar el momento anímico positivo que atraviesa.

Por su parte, el Madrid intentará cerrar la temporada con algo de dignidad mientras lidia con rumores, presión mediática y un entorno cada vez más complicado.

Todo apunta a un partido intenso, incómodo y con muchísimo roce en medio campo.

Pronóstico Sevilla vs Real Madrid

El contexto parece favorecer al Sevilla. Los andaluces llegan motivados, enrachados y jugando en casa, mientras que el Real Madrid atraviesa una etapa de enorme tensión interna que podría terminar afectando nuevamente su rendimiento.

Nuestro pronóstico es una victoria del Sevilla en un partido muy cerrado, aprovechando el caos que vive actualmente el conjunto blanco.

¿Cuándo y dónde ver Sevilla vs Real Madrid EN VIVO?

Partido : Sevilla vs Real Madrid

: Sevilla vs Real Madrid Competencia : LaLiga

: LaLiga Fecha : Domingo

: Domingo Estadio : Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Hora : 11:00 am

: 11:00 am

Last modified: mayo 16, 2026