América vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal 5 Streaming Por Internet Jornada 2 Liga MX Torneo Apertura 2025

Este miércoles 16 de julio, el Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de uno de los partidos más llamativos del inicio del torneo Apertura 2025: América recibe a los Xolos de Tijuana en un duelo que se adelanta por motivos extraordinarios. El compromiso, originalmente programado para el fin de semana, fue reprogramado debido a que las Águilas disputarán el título del Campeón de Campeones ante Toluca el domingo.

El conjunto de Coapa llega con ajustes importantes en su once inicial, mientras que el equipo de la frontera busca consolidar el proyecto de Sebastián Abreu con una nueva victoria tras haber debutado con el pie derecho en la Jornada 1.

Alineaciones confirmadas

Ambos técnicos ya definieron a sus hombres para este compromiso. André Jardine apuesta por una mezcla de experiencia y rotación debido a las bajas, mientras que Abreu presenta una alineación titular sin ausencias:

América:

Rodolfo Cota (P); Ralph Orquin, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez; Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos (c), Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez y Rodrigo Aguirre.

Tijuana:

Antonio Rodríguez (P); Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega; Iván Tona, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, Domingo Blanco, Adonis Preciado y Frank Boya.

Las bajas del América

Las Águilas no contarán con varias de sus piezas clave para este duelo. Henry Martín continúa en la fase final de su recuperación, mientras que Erick “Chiquito” Sánchez está suspendido por la tarjeta roja que recibió en la Jornada 1 ante Juárez.

Además, Álvaro Fidalgo, quien sufrió un golpe en el primer partido, está registrado en la convocatoria, pero no sería titular, ya que el cuerpo técnico prefiere reservarlo para el duelo del domingo por el título.

En contraste, los Xolos no presentan lesionados ni suspendidos, aunque su reciente fichaje, Vitinho (ex Atlético de San Luis), aún no está habilitado para debutar.

¿Debuta La Pantera Zúñiga?

Raúl Zúñiga, conocido como “La Pantera”, podría tener su primera aparición con el América nada menos que ante su exequipo. El atacante ha entrenado a la par del grupo desde su llegada y es probable que tenga minutos, incluso desde el arranque, dependiendo de cómo se desarrolle el partido.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

🗓 Fecha: Miércoles 16 de julio de 2025

Miércoles 16 de julio de 2025 🕖 Hora: 19:00 horas (centro de México)

19:00 horas (centro de México) 🏟 Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX 📺 Transmisión en México: Canal 5, TUDN y ViX

Canal 5, TUDN y ViX 🌎 Transmisión en línea: ViX Premium

Con dos estilos muy distintos y situaciones opuestas en cuanto a disponibilidad de plantel, América y Tijuana prometen protagonizar un partido con emociones desde el arranque. Las Águilas buscan su primera victoria del certamen, mientras que los Xolos quieren demostrar que el proyecto del “Loco” Abreu puede competir desde el inicio.

¿Quién saldrá con los tres puntos? Esta noche lo sabremos.

