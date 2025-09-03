Written by: septiembre 3, 2025 Eliminatorias CONMEBOL 2026

Colombia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Colombia vs Bolivia

Este jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección Colombia recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cómo llega Colombia al partido

El equipo de Néstor Lorenzo ocupa la sexta posición con 22 puntos y podría sellar su clasificación directa si gana en casa. Colombia viene de tres empates consecutivos ante Paraguay, Perú y Argentina, y quiere volver al triunfo en Barranquilla, donde mantiene una racha perfecta: ha ganado sus últimos siete duelos de Eliminatorias sin recibir gol.

La figura a seguir es Luis Díaz, goleador del torneo con siete tantos y actual jugador del Bayern Múnich. El extremo aseguró que este duelo es “crucial” para asegurar el regreso de Colombia a un Mundial.

Cómo llega Bolivia al partido

La Selección de Óscar Villegas es octava en la tabla y sueña con alcanzar el repechaje. Viene de un triunfo 2-0 sobre Chile y confía en Miguel Terceros, quien marcó el gol del histórico 1-0 sobre Colombia en La Paz en octubre de 2024.

Bolivia solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero se juega la vida para seguir con opciones de clasificación.

Horario y canal de Colombia vs Bolivia

  • 📅 Jueves 4 de septiembre de 2025
  • ⏰ 18:30 (COL/ECU/PER), 19:30 (CHI), 20:30 (ARG/URU)
  • 📺 Transmisión en vivo por Caracol y RCN en Colombia

Partido clave en las Eliminatorias 2026

Colombia busca asegurar su boleto al Mundial con una victoria en casa, mientras que Bolivia intentará extender el suspenso hasta la última fecha. Un duelo con clasificación y repechaje en juego.

Etiquetas: , , Last modified: septiembre 3, 2025
Chorrillo vs América Previous Story
Chorrillo vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 2 CONCACAF W Champions Cup 2025
Uruguay vs Perú Next Story
Uruguay vs Perú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Related Posts

[Video] Resultado, Resumen y Goles Ecuador vs Bolivia 3-1 Amistoso Internacional 2024

Written by: junio 12, 2024

Ecuador volvió a ganar y esta vez derrotó por 3-1 a Bolivia en el Subaru Park por la fecha de Amistosos Internacionales. La...

Read More
México vs Bolivia 1-0 Amistoso Fecha FIFA 2024

[Video] Resultado, Resumen y Goles México vs Bolivia 1-0 Amistoso Fecha FIFA 2024

Written by: mayo 31, 2024

México sumó un buen triunfo 1-0 sobre Bolivia en duelo amistoso este viernes 31 de mayo en el Soldier Field. El partido...

Read More
México vs Bolivia

México vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Mayo 2024

Written by: mayo 30, 2024

México y Bolivia comienzan sus preparativos para la Copa América 2024 con un partido de puesta a punto el viernes por la noche en...

Read More
Argelia vs Bolivia

Argelia vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2024

Written by: marzo 21, 2024

Argelia comenzará su camino hacia la redención esta semana cuando se enfrente a Bolivia en un amistoso internacional en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *