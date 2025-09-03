Colombia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Eliminatorias CONMEBOL 2026

Este jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección Colombia recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cómo llega Colombia al partido

El equipo de Néstor Lorenzo ocupa la sexta posición con 22 puntos y podría sellar su clasificación directa si gana en casa. Colombia viene de tres empates consecutivos ante Paraguay, Perú y Argentina, y quiere volver al triunfo en Barranquilla, donde mantiene una racha perfecta: ha ganado sus últimos siete duelos de Eliminatorias sin recibir gol.

La figura a seguir es Luis Díaz, goleador del torneo con siete tantos y actual jugador del Bayern Múnich. El extremo aseguró que este duelo es “crucial” para asegurar el regreso de Colombia a un Mundial.

Cómo llega Bolivia al partido

La Selección de Óscar Villegas es octava en la tabla y sueña con alcanzar el repechaje. Viene de un triunfo 2-0 sobre Chile y confía en Miguel Terceros, quien marcó el gol del histórico 1-0 sobre Colombia en La Paz en octubre de 2024.

Bolivia solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero se juega la vida para seguir con opciones de clasificación.

Horario y canal de Colombia vs Bolivia

📅 Jueves 4 de septiembre de 2025

⏰ 18:30 (COL/ECU/PER), 19:30 (CHI), 20:30 (ARG/URU)

📺 Transmisión en vivo por Caracol y RCN en Colombia

Partido clave en las Eliminatorias 2026

Colombia busca asegurar su boleto al Mundial con una victoria en casa, mientras que Bolivia intentará extender el suspenso hasta la última fecha. Un duelo con clasificación y repechaje en juego.

