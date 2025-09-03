Written by: septiembre 3, 2025 Copas Internacionales

Chorrillo vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 2 CONCACAF W Champions Cup 2025

Chorrillo vs América

Las emociones de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la CONCACAF W Champions Cup 2025 continúan este miércoles 3 de septiembre con uno de los partidos más esperados: Chorrillo FC recibirá al Club América Femenil en el Estadio Rommel Fernández de Panamá. Este duelo promete ser clave para definir el rumbo del Grupo A.

Cómo llegan Chorrillo FC y América

El América dirigido por Ángel Villacampa buscará su primera victoria en la fase de grupos tras empatar 0-0 ante Alajuelense. Actualmente, las Águilas se ubican en el tercer lugar del Grupo A con 1 punto, luego de perder 3-2 ante Pachuca en la Liga MX Femenil.

Por su parte, Chorrillo FC llega con la urgencia de recuperarse tras una dura derrota 6-0 ante Pachuca, cayendo al fondo de la tabla con 0 unidades. El equipo panameño buscará demostrar su garra y aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes.

Jugadoras a seguir

El América cuenta con figuras de renombre como Irene Guerrero, Sandra Paños y Bruna Vilamala, quienes podrían marcar la diferencia en un duelo donde se espera que el conjunto mexicano imponga su jerarquía. Chorrillo FC, por su parte, intentará sorprender con su entrega y presión constante.

Horario y dónde ver Chorrillo FC vs América

  • Fecha: miércoles 3 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Rommel Fernández, Panamá
  • Transmisión TV: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ambos equipos están obligados a ganar, ya que sólo los dos mejores del Grupo A avanzarán a las semifinales. Se espera un partido intenso, con emociones y goles, donde el América buscará consolidarse como líder del grupo y Chorrillo FC intentará mantenerse en la pelea.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 3, 2025
Tijuana vs Necaxa Previous Story
Tijuana vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025
Colombia vs Bolivia Next Story
Colombia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Related Posts

Pachuca vs América

Pachuca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 31, 2025

La Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil trae un partido de alto voltaje: Pachuca Femenil recibe al líder Club...

Read More
América vs Pachuca

América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 30, 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos regala un auténtico partidazo este sábado 30 de agosto, cuando el Club América se mida a...

Read More
América vs Santos

América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: agosto 28, 2025

Este jueves 28 de agosto concluye la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con un atractivo duelo en el Estadio Ciudad...

Read More
América vs Atlas

Atlas vs América EN VIVO Hora y Canal 5 Por Internet Jornada 6 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 24, 2025

Las acciones de la Liga MX Apertura 2025 continúan, y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 será el que...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *