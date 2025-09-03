Chorrillo vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 2 CONCACAF W Champions Cup 2025

Copas Internacionales

Las emociones de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la CONCACAF W Champions Cup 2025 continúan este miércoles 3 de septiembre con uno de los partidos más esperados: Chorrillo FC recibirá al Club América Femenil en el Estadio Rommel Fernández de Panamá. Este duelo promete ser clave para definir el rumbo del Grupo A.

Cómo llegan Chorrillo FC y América

El América dirigido por Ángel Villacampa buscará su primera victoria en la fase de grupos tras empatar 0-0 ante Alajuelense. Actualmente, las Águilas se ubican en el tercer lugar del Grupo A con 1 punto, luego de perder 3-2 ante Pachuca en la Liga MX Femenil.

Por su parte, Chorrillo FC llega con la urgencia de recuperarse tras una dura derrota 6-0 ante Pachuca, cayendo al fondo de la tabla con 0 unidades. El equipo panameño buscará demostrar su garra y aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes.

Jugadoras a seguir

El América cuenta con figuras de renombre como Irene Guerrero, Sandra Paños y Bruna Vilamala, quienes podrían marcar la diferencia en un duelo donde se espera que el conjunto mexicano imponga su jerarquía. Chorrillo FC, por su parte, intentará sorprender con su entrega y presión constante.

Horario y dónde ver Chorrillo FC vs América

Fecha: miércoles 3 de septiembre de 2025

miércoles 3 de septiembre de 2025 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Rommel Fernández, Panamá

Estadio Rommel Fernández, Panamá Transmisión TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Ambos equipos están obligados a ganar, ya que sólo los dos mejores del Grupo A avanzarán a las semifinales. Se espera un partido intenso, con emociones y goles, donde el América buscará consolidarse como líder del grupo y Chorrillo FC intentará mantenerse en la pelea.

