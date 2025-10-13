Rusia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

La Selección de Bolivia ya tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional.

Después de vencer por la mínima a Jordania en Estambul, el equipo dirigido por Antonio Carlos Zago se prepara para enfrentar a Rusia, en un amistoso programado para el martes 14 de octubre a las 13:00 (hora boliviana) en el Estadio Dinamo de Moscú.

Este compromiso marca un nuevo paso en la preparación de La Verde rumbo al repechaje intercontinental del Mundial 2026, objetivo que mantiene viva la ilusión de todo el país.

Bienvenida a ritmo ruso

La selección nacional ya se encuentra en territorio ruso, donde fue recibida con una cálida muestra de hospitalidad.

Videos difundidos por Fútbol Canal mostraron a los jugadores bolivianos siendo recibidos en el aeropuerto con baile, música tradicional y gastronomía local.

Entre sonrisas y curiosidad, varios futbolistas se animaron a probar pastelería rusa y tocar instrumentos típicos, en una postal que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

“¡El objetivo ahora es Rusia!”, publicó Fútbol Canal en su cuenta oficial, destacando la concentración total del plantel de cara al próximo compromiso amistoso.

Bolivia busca seguir sumando confianza

Tras vencer 1-0 a Jordania, Bolivia inició con el pie derecho su serie de amistosos previos al repechaje.

La Verde mostró orden, disciplina táctica y paciencia, consiguiendo la victoria con un gol en los minutos finales.

El cuerpo técnico valoró el rendimiento y ahora busca consolidar un estilo de juego más ofensivo frente a un rival de mayor exigencia.

Aunque Rusia no podrá disputar el Mundial 2026 por la suspensión impuesta por la FIFA, el combinado europeo mantiene un alto nivel competitivo.

Los dirigidos por Valeri Karpin vienen de derrotar 2-1 a Irán, con goles de Dmitri Vorobyov y Aleksey Batrakov, y serán una dura prueba para la defensa boliviana.

Próximos amistosos de Bolivia rumbo al Mundial 2026

Después del duelo ante Rusia, La Verde continuará su calendario de preparación con tres partidos más antes de finalizar el año:

🗓️ 14 de noviembre: Corea del Sur 🇰🇷 vs Bolivia 🇧🇴 (en Seúl)

Corea del Sur 🇰🇷 vs Bolivia 🇧🇴 (en Seúl) 🗓️ 18 de noviembre: Japón 🇯🇵 vs Bolivia 🇧🇴 (en Tokio)

Japón 🇯🇵 vs Bolivia 🇧🇴 (en Tokio) 🗓️ 25 de enero (por confirmar): Bolivia 🇧🇴 vs Tanzania 🇹🇿 (en Santa Cruz)

Conclusión

Bolivia vive un momento clave en su preparación mundialista.

La victoria ante Jordania levantó la moral del grupo, pero el reto ante Rusia exigirá mayor solidez y eficacia ofensiva.

Para Zago y sus jugadores, este amistoso será una nueva oportunidad de demostrar que La Verde puede soñar en grande y que el repechaje no es una meta imposible.

