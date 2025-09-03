Written by: septiembre 3, 2025 Eliminatorias CONMEBOL 2026

Uruguay vs Perú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Uruguay vs Perú

La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 presenta un duelo de alto contraste en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Este jueves 4 de septiembre, Uruguay recibe a Perú en un encuentro que podría sellar la clasificación de los charrúas y, al mismo tiempo, definir la suerte de los incaicos en la tabla.

Uruguay busca asegurar el boleto

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega en la cuarta posición con 24 puntos en 16 partidos disputados. Con solo un empate, la Celeste garantizaría matemáticamente su presencia en la próxima Copa del Mundo. Uruguay ha mostrado solidez durante gran parte del proceso y quiere cerrar la clasificatoria con fuerza, confirmando su candidatura como una de las selecciones más competitivas del continente.

Perú, con vida matemática

En la otra vereda, la realidad de Perú es muy distinta. Los de Jorge Fossati ocupan el noveno lugar con 12 unidades, apenas por encima de Chile. Si bien sus opciones de clasificación directa están prácticamente descartadas, el equipo mantiene esperanzas mínimas de pelear por el repechaje. Para ello, necesita sumar en Montevideo y esperar una combinación favorable de resultados en la última fecha.

Horario y dónde ver en vivo

  • 📅 Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025
  • 🏟️ Estadio: Centenario, Montevideo
  • Horario: 17:30 hrs (México), 19:30 hrs (Chile), 20:30 hrs (Argentina)
  • 📺 Transmisión: En Chile no habrá señal de TV abierta; estará disponible online por el sitio web de CHV y en Disney+ Premium.

Un choque decisivo

Uruguay quiere celebrar su clasificación frente a su afición, mientras que Perú buscará aferrarse a su última esperanza. El Centenario será testigo de un partido cargado de historia, tensión y objetivos opuestos.

