Panamá vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

¡GRAN EMPATE DE GUATEMALA EN PANAMÁ 🔥🔥🔥!



Los Chapines lograron salir con vida de su visita al Rommel Fernández al igualar 1-1 ante los Canaleros que intentaron, pero no fueron capaces de encontrar el gol del triunfo#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/VzhKEuo9IY — Fulbox (@fulboxOficial) September 9, 2025

La Selección de Guatemala visitará este lunes 8 de septiembre a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la jornada 2 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El duelo está programado para las 19:30 horas (tiempo local) y será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Guatemala busca revancha tras caer ante El Salvador

El conjunto chapín, dirigido por Luis Fernando Tena, llega con presión luego de perder 0-1 contra El Salvador en su debut. A pesar de haber generado ocasiones de gol, la falta de contundencia y un error defensivo definieron el resultado.

De cara al partido contra Panamá, la Azul y Blanco necesita mejorar en tres aspectos:

Definición : no puede desperdiciar las oportunidades claras.

: no puede desperdiciar las oportunidades claras. Defensa : evitar desconcentraciones frente a delanteros de jerarquía.

: evitar desconcentraciones frente a delanteros de jerarquía. Gestión emocional: mantener calma y confianza en un estadio complicado.

Panamá quiere hacerse fuerte en casa

La selección canalera llega tras un empate 0-0 ante Surinam y ahora tendrá el respaldo de su afición en el Rommel Fernández. Con jugadores como Cecilio Waterman e Ismael Díaz, el equipo de Thomas Christiansen busca su primera victoria en esta ronda final.

El historial favorece a Panamá en duelos recientes, aunque en eliminatorias mundialistas Guatemala tiene ventaja con 5 victorias y 1 empate en seis enfrentamientos directos.

Horario y dónde ver Panamá vs Guatemala en vivo

Fecha: Lunes 8 de septiembre

Lunes 8 de septiembre Hora: 19:30 horas (local)

19:30 horas (local) Estadio: Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Rommel Fernández, Ciudad de Panamá Transmisión TV: TVN, RPC, TVMax y Telemetro

TVN, RPC, TVMax y Telemetro Streaming: Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play

Un duelo clave rumbo al Mundial 2026

Panamá y Guatemala se juegan mucho en esta segunda jornada. Los canaleros quieren consolidarse como favoritos en casa, mientras que los chapines buscan cortar su mala racha y recuperar puntos vitales en la clasificación.

Last modified: septiembre 8, 2025