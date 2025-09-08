Panamá vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025 Selecciones

La Selección de Guatemala visitará este lunes 8 de septiembre a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la jornada 2 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El duelo está programado para las 19:30 horas (tiempo local) y será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Guatemala busca revancha tras caer ante El Salvador

El conjunto chapín, dirigido por Luis Fernando Tena, llega con presión luego de perder 0-1 contra El Salvador en su debut. A pesar de haber generado ocasiones de gol, la falta de contundencia y un error defensivo definieron el resultado.
De cara al partido contra Panamá, la Azul y Blanco necesita mejorar en tres aspectos:

  • Definición: no puede desperdiciar las oportunidades claras.
  • Defensa: evitar desconcentraciones frente a delanteros de jerarquía.
  • Gestión emocional: mantener calma y confianza en un estadio complicado.

Panamá quiere hacerse fuerte en casa

La selección canalera llega tras un empate 0-0 ante Surinam y ahora tendrá el respaldo de su afición en el Rommel Fernández. Con jugadores como Cecilio Waterman e Ismael Díaz, el equipo de Thomas Christiansen busca su primera victoria en esta ronda final.
El historial favorece a Panamá en duelos recientes, aunque en eliminatorias mundialistas Guatemala tiene ventaja con 5 victorias y 1 empate en seis enfrentamientos directos.

Horario y dónde ver Panamá vs Guatemala en vivo

  • Fecha: Lunes 8 de septiembre
  • Hora: 19:30 horas (local)
  • Estadio: Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
  • Transmisión TV: TVN, RPC, TVMax y Telemetro
  • Streaming: Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play

Un duelo clave rumbo al Mundial 2026

Panamá y Guatemala se juegan mucho en esta segunda jornada. Los canaleros quieren consolidarse como favoritos en casa, mientras que los chapines buscan cortar su mala racha y recuperar puntos vitales en la clasificación.

