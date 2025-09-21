Santos vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Este domingo 21 de septiembre, los Guerreros del Santos Laguna recibirán al Atlético de San Luis en un duelo crucial de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos están en la parte baja de la tabla, y este partido podría marcar un punto de inflexión para sus aspiraciones.
Cómo llegan los equipos
Santos Laguna:
- Actualmente en el lugar 13 de la tabla con 7 puntos.
- Acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria, reflejando un inicio complicado de torneo.
- Buscan sumar de a tres en casa para acercarse a la zona de clasificación.
Atlético de San Luis:
- Ocupa el puesto 14 con los mismos 7 puntos que Santos, pero con peor diferencia de goles.
- El equipo dirigido por Guillermo Abascal aún no logra consolidar regularidad y busca estabilidad en su alineación.
- Igual que los laguneros, necesita un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.
Claves del partido
- Ambos equipos están separados solo por diferencia de goles, lo que hace que el duelo sea clave para la tabla general.
- Santos intentará aprovechar su localía en el Estadio TSM y sumar puntos mientras Chivas no logre ganar.
- San Luis buscará sorprender fuera de casa y mantener vivo su sueño de zona de clasificación.
Dónde y cuándo ver el partido
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: TSM, Torreón, Coahuila
- Transmisión: Caliente TV (streaming)
Santos vs Atlético San Luis en VIVO
El duelo Santos Laguna vs Atlético de San Luis promete intensidad y goles. Dos equipos con sed de victoria y la oportunidad de reactivar sus aspiraciones en el Apertura 2025. Un partido que ningún aficionado de la Liga MX querrá perderse.