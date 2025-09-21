Written by: septiembre 21, 2025 Fútbol Mexicano

Santos vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Santos vs Atlético San Luis

Este domingo 21 de septiembre, los Guerreros del Santos Laguna recibirán al Atlético de San Luis en un duelo crucial de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos están en la parte baja de la tabla, y este partido podría marcar un punto de inflexión para sus aspiraciones.

Cómo llegan los equipos

Santos Laguna:

  • Actualmente en el lugar 13 de la tabla con 7 puntos.
  • Acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria, reflejando un inicio complicado de torneo.
  • Buscan sumar de a tres en casa para acercarse a la zona de clasificación.

Atlético de San Luis:

  • Ocupa el puesto 14 con los mismos 7 puntos que Santos, pero con peor diferencia de goles.
  • El equipo dirigido por Guillermo Abascal aún no logra consolidar regularidad y busca estabilidad en su alineación.
  • Igual que los laguneros, necesita un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.

Claves del partido

  • Ambos equipos están separados solo por diferencia de goles, lo que hace que el duelo sea clave para la tabla general.
  • Santos intentará aprovechar su localía en el Estadio TSM y sumar puntos mientras Chivas no logre ganar.
  • San Luis buscará sorprender fuera de casa y mantener vivo su sueño de zona de clasificación.

Dónde y cuándo ver el partido

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: TSM, Torreón, Coahuila
  • Transmisión: Caliente TV (streaming)

Santos vs Atlético San Luis en VIVO

El duelo Santos Laguna vs Atlético de San Luis promete intensidad y goles. Dos equipos con sed de victoria y la oportunidad de reactivar sus aspiraciones en el Apertura 2025. Un partido que ningún aficionado de la Liga MX querrá perderse.

