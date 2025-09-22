Levante vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 22, 2025 Ligas Europeas

Este martes 22 de septiembre, el Estadio Ciutat de València será escenario de un emocionante partido entre Levante y Real Madrid por la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025/26. El choque tiene antecedentes interesantes, pues en dieciséis enfrentamientos en Primera División, los “granotas” apenas han ganado en dos ocasiones, con tres empates y once victorias merengues.

El Levante consiguió su primer triunfo en casa ante el Madrid en 2011 con gol de Arouna Koné, y repitió la hazaña en 2020 gracias a Jose Morales. Desde entonces, los blancos han dominado, aunque siempre con partidos vibrantes.

Así llega el Levante

El conjunto dirigido por Julián Calero llega motivado tras su histórica goleada 0-4 en campo del Girona, la mayor como visitante en su historia en Primera División. Los tantos de Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Goduine Koyalipou devolvieron confianza a un equipo que inició con tres derrotas consecutivas.

Actualmente, Levante suma 4 puntos y ocupa la posición 16, apenas por encima del descenso, pero con la ilusión de dar la sorpresa en casa.

El Real Madrid busca mantener el invicto

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso vive un momento dulce. Los merengues tienen pleno de victorias en las primeras cinco jornadas y llegan tras derrotar 2-0 al Espanyol con goles de Éder Militao y Kylian Mbappé. El francés es el actual pichichi del torneo con cinco tantos, consolidándose como la gran amenaza en ataque.

Los blancos suman 15 puntos y son líderes en solitario, además de presumir la mejor defensa del campeonato con solo dos goles encajados.

Horario y dónde ver Levante vs Real Madrid

  • 📅 Fecha: martes 22 de septiembre de 2025
  • 🕤 Hora: 9:30 PM (hora de España)
  • 📍 Estadio: Ciutat de València
  • 📺 Transmisión: canales oficiales de LaLiga y plataformas de streaming.

Un partido imperdible donde el Real Madrid busca seguir invicto y el Levante sueña con volver a ser su “bestia negra”.

