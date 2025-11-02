Pumas vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX traerá un duelo clave entre Pumas UNAM y Xolos de Tijuana, quienes se enfrentarán el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido será transmitido en vivo por TUDN y Vix, para que los aficionados puedan disfrutarlo desde cualquier parte.

🐾 Pumas, obligados a ganar para seguir con vida

Los Pumas de la UNAM viven su última oportunidad para mantenerse con vida rumbo al Play In.

Después de empatar 1-1 ante León, los universitarios suman 15 puntos y ocupan la posición 13 de la tabla, fuera de toda zona de clasificación.

Una derrota frente a Tijuana significaría prácticamente su eliminación, mientras que una victoria los mantendría con esperanzas de avanzar, aunque dependerían de un triunfo ante Cruz Azul en la última jornada.

🐕 Tijuana busca consolidarse en zona de clasificación

Por su parte, Tijuana llega en una posición más favorable. Los Xolos son octavos con 21 unidades, pese a caer 2-0 ante Tigres en la jornada anterior.

El equipo dirigido por el “Loco” Abreu todavía sueña con alcanzar la Liguilla directa, pero su principal objetivo es asegurar su lugar en el Play In, algo que prácticamente lograrían con un empate o una victoria en Ciudad Universitaria.

🔥 Duelo decisivo rumbo al Play In del Apertura 2025

El Pumas vs Tijuana promete ser un encuentro intenso y determinante.

Los capitalinos están contra las cuerdas, mientras que los fronterizos quieren dar un golpe de autoridad.

Con la presión al máximo, este duelo definirá buena parte del futuro de ambos equipos rumbo a la Liguilla de la Liga MX.

Last modified: noviembre 1, 2025