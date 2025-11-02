México vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil continúa con paso firme en el Mundial de la categoría Marruecos 2025, luego de superar 1-0 a Paraguay en los Octavos de Final. Con ese triunfo, el equipo dirigido por Ana Galindo aseguró su lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

⚔️ México vs. Italia: un choque de invictos en Marruecos

El siguiente desafío será de máxima exigencia: México enfrentará a Italia este domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que definirá a una de las semifinalistas del certamen.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de los Cuartos de Final, pues ambos conjuntos llegan en gran momento futbolístico.

Italia llega invicta, luego de golear 4-0 a Nigeria con tantos de Anna Copelli, Caterina Venturelli, Giulia Robino y Rachele Guidici. El combinado europeo se ha mostrado sólido en defensa y letal al ataque, acumulando varios goles en fase de grupos y mostrando gran cohesión colectiva.

🇲🇽 México busca seguir haciendo historia

Por su parte, México mantiene el sueño mundialista tras un gran desempeño ante Paraguay, con solidez defensiva y determinación. El equipo nacional ha demostrado carácter y disciplina táctica, y buscará dar otro golpe de autoridad ante las italianas.

De avanzar, las mexicanas se medirían en Semifinales al ganador del duelo entre Francia y Países Bajos, por lo que el camino hacia la gran Final promete emociones fuertes.

🏆 Pronóstico: México 1-1 Italia (México avanza por penales)

Será un duelo parejo y táctico, con dos equipos muy competitivos. Sin embargo, México ha mostrado fortaleza mental en los momentos clave, lo que podría marcar la diferencia en la tanda de penales.

Last modified: noviembre 1, 2025