Honduras vs Zambia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección de Honduras Sub-17 intentará dejar atrás la dura goleada sufrida en su debut ante Brasil (7-0) cuando se mida a Zambia este viernes 7 de noviembre, en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-17 Catar 2025.

El partido se jugará a las 9:45 de la mañana (hora de Honduras) en el Aspire Zone y será transmitido por Tigo Sports y Telecadena 7/4.

Honduras necesita reaccionar tras la goleada ante Brasil

La Bicolor, dirigida por Israel Canales, vivió un estreno complicado ante la campeona sudamericana. En el primer tiempo, Brasil mostró toda su potencia ofensiva con cuatro goles y terminó imponiéndose con un contundente 7-0.

Los tantos fueron obra de Ruan Pablo (9’), Dell (15’, 45+4’), Felipe Morais (19’), Vítor Hugo (59’), Ângelo Cândido (75’) y Gabriel Mec (90’).

Pese al marcador adverso, Honduras tuvo pasajes de buen fútbol en la segunda mitad, recordando la versión mostrada en el Premundial. Sin embargo, la falta de contundencia y la ausencia de su figura, Luis Suazo, quien sufre una tendinitis, pesaron en el resultado final.

Zambia busca su clasificación tras un debut victorioso

Por su parte, Zambia llega motivada luego de vencer 3-1 a Indonesia en su primer encuentro. Un nuevo triunfo ante Honduras podría darle la clasificación matemática a los octavos de final, por lo que se espera un duelo intenso y con mucho en juego.

Un partido decisivo para la Mini H

La diferencia de goles podría ser clave para definir los boletos a la siguiente fase. Honduras necesita ganar, y hacerlo con amplitud, para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Después de enfrentar a Zambia, la Mini H cerrará la fase de grupos ante Indonesia el lunes 10 de noviembre a las 8:45 a.m.

Last modified: noviembre 6, 2025