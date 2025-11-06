Written by: noviembre 6, 2025 Mundial Sub-17

Venezuela vs Egipto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Venezuela vs Egipto

La selección de Venezuela Sub-17 vuelve al campo este viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone de Rayán, para medirse ante Egipto por la segunda jornada del Grupo E del Mundial Sub-17 Catar 2025.

Ambas selecciones llegan con la moral en alto tras debutar con goleadas, por lo que el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Venezuela, con confianza tras una histórica victoria ante Inglaterra

El equipo dirigido por Randall Row sorprendió al mundo en su debut al vencer con autoridad 3-0 a Inglaterra, uno de los favoritos del certamen.

Los goles de Román Davis, Dioner Fuentes y Eider Barrios sellaron una actuación memorable, donde la Vinotinto combinó solidez defensiva y contundencia ofensiva.

El encuentro fue una muestra de madurez futbolística: tras resistir la presión británica en los primeros minutos, Venezuela golpeó en los momentos justos y mostró un bloque compacto que frustró cada intento rival.

Con este resultado, el conjunto sudamericano se adueñó del liderato del Grupo E y se ilusiona con sellar la clasificación anticipada a los octavos de final.

Egipto también llega encendido

El rival de turno, Egipto, también tuvo un estreno soñado al golear 4-1 a Haití, dejando en claro que su poderío ofensivo será una amenaza para cualquiera en el torneo.
El combinado africano mostró dinamismo, velocidad y precisión en el último tercio, destacando por su capacidad de generar peligro constante desde los costados.

Con tres puntos en el bolsillo, los Faraones juveniles llegan decididos a pelear por el liderato del grupo ante una Vinotinto que atraviesa su mejor momento histórico en la categoría.

Duelo clave por la clasificación

Ambas selecciones suman tres puntos, por lo que el ganador del encuentro no solo se quedará con la cima del Grupo E, sino que también asegurará su boleto a la fase de eliminación directa.
Venezuela buscará mantener el orden táctico y aprovechar la pegada que mostró en el debut, mientras que Egipto intentará imponer su físico y velocidad en ofensiva.

Pronóstico Venezuela vs Egipto

Se espera un duelo parejo y con emociones, donde ambos equipos llegan con la confianza al máximo.
Sin embargo, la solidez defensiva mostrada por la Vinotinto y su capacidad de adaptación podrían marcar la diferencia.

Pronóstico: Venezuela 2-1 Egipto.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 6, 2025
El Salvador vs Colombia Previous Story
El Salvador vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025
Honduras vs Zambia Next Story
Honduras vs Zambia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Related Posts

Honduras vs Zambia

Honduras vs Zambia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 6, 2025

La Selección de Honduras Sub-17 intentará dejar atrás la dura goleada sufrida en su debut ante Brasil (7-0) cuando se mida a Zambia este...

Read More
El Salvador vs Colombia

El Salvador vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 6, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La selección de Colombia Sub-17...

Read More
Costa Rica vs Senegal

Costa Rica vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 5, 2025

La Selección de Costa Rica Sub-17 afronta este jueves 6 de noviembre su segundo partido en el Grupo C del Mundial Sub-17 Qatar 2025, donde...

Read More
Argentina vs Túnez

Argentina vs Túnez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 5, 2025

La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta a Túnez este jueves 6 de noviembre en la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub-17 Qatar 2025, en...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *