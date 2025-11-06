Venezuela vs Egipto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La selección de Venezuela Sub-17 vuelve al campo este viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone de Rayán, para medirse ante Egipto por la segunda jornada del Grupo E del Mundial Sub-17 Catar 2025.

Ambas selecciones llegan con la moral en alto tras debutar con goleadas, por lo que el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Venezuela, con confianza tras una histórica victoria ante Inglaterra

El equipo dirigido por Randall Row sorprendió al mundo en su debut al vencer con autoridad 3-0 a Inglaterra, uno de los favoritos del certamen.

Los goles de Román Davis, Dioner Fuentes y Eider Barrios sellaron una actuación memorable, donde la Vinotinto combinó solidez defensiva y contundencia ofensiva.

El encuentro fue una muestra de madurez futbolística: tras resistir la presión británica en los primeros minutos, Venezuela golpeó en los momentos justos y mostró un bloque compacto que frustró cada intento rival.

Con este resultado, el conjunto sudamericano se adueñó del liderato del Grupo E y se ilusiona con sellar la clasificación anticipada a los octavos de final.

Egipto también llega encendido

El rival de turno, Egipto, también tuvo un estreno soñado al golear 4-1 a Haití, dejando en claro que su poderío ofensivo será una amenaza para cualquiera en el torneo.

El combinado africano mostró dinamismo, velocidad y precisión en el último tercio, destacando por su capacidad de generar peligro constante desde los costados.

Con tres puntos en el bolsillo, los Faraones juveniles llegan decididos a pelear por el liderato del grupo ante una Vinotinto que atraviesa su mejor momento histórico en la categoría.

Duelo clave por la clasificación

Ambas selecciones suman tres puntos, por lo que el ganador del encuentro no solo se quedará con la cima del Grupo E, sino que también asegurará su boleto a la fase de eliminación directa.

Venezuela buscará mantener el orden táctico y aprovechar la pegada que mostró en el debut, mientras que Egipto intentará imponer su físico y velocidad en ofensiva.

Pronóstico Venezuela vs Egipto

Se espera un duelo parejo y con emociones, donde ambos equipos llegan con la confianza al máximo.

Sin embargo, la solidez defensiva mostrada por la Vinotinto y su capacidad de adaptación podrían marcar la diferencia.

Pronóstico: Venezuela 2-1 Egipto.

