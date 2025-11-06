México vs Costa de Marfil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para su segundo compromiso en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, donde enfrentará a Costa de Marfil con la urgencia de conseguir sus primeros tres puntos tras caer 1-2 ante Corea del Sur en su debut.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F, se disputará este viernes 7 de noviembre a las 08:45 horas (tiempo del centro de México) en la cancha 2 del Aspire Zone, en Doha.

México busca reivindicarse tras un debut amargo

El equipo dirigido por Carlos Cariño necesita reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

En su primer partido, México igualó momentáneamente con gol de Aldo de Nigris, pero los surcoreanos Hyeobin Koo e Ian Nam sellaron la remontada asiática.

Con ese resultado, el Tricolor ocupa la tercera posición del Grupo F, solo por encima de Costa de Marfil, que cayó 1-4 ante Suiza. La derrota dejó al conjunto africano golpeado anímicamente, por lo que los dirigidos por Cariño intentarán aprovechar esa circunstancia para sumar una victoria clave.

Costa de Marfil, un rival herido pero peligroso

Aunque los marfileños fueron superados ampliamente por los suizos, el técnico Bassiriki Diabaté ha prometido un equipo más ordenado y combativo. Costa de Marfil apostará por su fortaleza física y velocidad para complicar a la defensa mexicana.

Dónde ver el partido México vs Costa de Marfil

El encuentro se transmitirá en vivo por Canal 9 (TUDN) y ViX+.

México está obligado a ganar para mantenerse con vida en el torneo, antes de cerrar la fase de grupos frente a Suiza el lunes 10 de noviembre.

Pronóstico: México 2-0 Costa de Marfil.

La historia, el talento y la necesidad impulsan al Tricolor a buscar su primera victoria en Catar 2025

