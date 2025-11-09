Lyon vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Ligue 1 2025-26

Ligue 1

La Ligue 1 se viste de gala este domingo con uno de sus partidos más esperados: Lyon contra Paris Saint-Germain, un clásico moderno que llega con ambos equipos buscando redención tras duras derrotas en competiciones europeas.

El PSG cayó ante el Bayern Múnich en Champions League, mientras que el Lyon fue superado por el Real Betis en la Europa League.

⚔️ Duelo con sabor continental

El PSG, vigente campeón europeo, vivió un duro golpe a mitad de semana. En el Parque de los Príncipes, el Bayern se impuso 2-1, gracias a un brillante doblete de Luis Díaz, antes de que el colombiano fuera expulsado. El tanto de Joao Neves solo sirvió para maquillar el resultado.

Con esa derrota, el conjunto de Luis Enrique perdió su invicto en Champions y podría ver comprometido su liderato en la Ligue 1, donde solo mantiene una ventaja de dos puntos sobre Marsella y Lens.

A nivel doméstico, los parisinos vienen de una victoria agónica por 1-0 ante el Niza, con gol de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido. Ese triunfo les permitió extender su racha invicta a seis partidos en la liga y mantenerse como el mejor visitante de la temporada con 11 puntos fuera de casa. Su única derrota: ante el Marsella, su eterno rival.

🦁 Lyon, fuerte en casa pero con dudas

El Lyon, por su parte, ha hecho del Groupama Stadium una fortaleza: ha ganado seis de sus siete partidos en casa esta temporada. Solo el Toulouse ha logrado vencerlo en su terreno. Sin embargo, los de Paulo Fonseca llegan con una racha de tres encuentros sin victoria entre liga y Europa.

Su reciente empate 0-0 ante el Brest, jugando con diez hombres, al menos dejó buenas sensaciones defensivas, pero la falta de gol preocupa: el equipo no anota desde hace dos partidos.

En sus últimos seis enfrentamientos directos ante el PSG, el Lyon siempre ha marcado, aunque cinco de esos duelos terminaron en derrota. Además, los parisinos no pierden en Lyon desde 2019, en tiempos de Thomas Tuchel.

🏥 Bajas sensibles en ambos bandos

El PSG afronta este duelo con varias bajas importantes:

Ousmane Dembélé , lesionado en la pantorrilla.

, lesionado en la pantorrilla. Achraf Hakimi , fuera por un esguince de tobillo.

, fuera por un esguince de tobillo. Désiré Doué y Nuno Mendes, también ausentes por lesión.

La buena noticia para Luis Enrique es el regreso del defensor Illia Zabarnyi, tras cumplir sanción en Champions.

En el Lyon, la situación no es mucho mejor.

Abner y Hans Hateboer siguen suspendidos.

y siguen suspendidos. En ataque, Ernest Nuamah, Malick Fofana y Orel Mangala están lesionados.

Ante esto, Maitland-Niles y Tagliafico ocuparán los laterales, y el técnico apostará por un once con más equilibrio que riesgo.

🔮 Pronóstico: Lyon 0-2 Paris Saint-Germain

Aunque el Lyon se hace fuerte como local, las bajas en defensa y ataque podrían pesar demasiado ante un PSG que, pese a las ausencias, mantiene un mediocampo sólido y una ofensiva más que peligrosa.

Con dos días más de descanso y mayor fondo de plantilla, los parisinos deberían imponerse en el Groupama Stadium y mantener el liderato de la Ligue 1.

Last modified: noviembre 9, 2025