Manchester City vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Premier League 2025-26

El destino quiso que el partido número 1000 de Pep Guardiola como entrenador profesional llegara en un momento perfecto: ante el Liverpool, actual campeón de la Premier League, en un duelo que promete ser una auténtica batalla de gigantes.

Los Citizens llegan a este choque con una ventaja mínima de un punto sobre los Reds en la tabla tras 10 jornadas. Ambos equipos han recuperado su mejor forma y el encuentro pinta para ser un clásico moderno del fútbol inglés.

📜 Un hito histórico

Cuando Guardiola dirigió su primer encuentro en 2007, Sven-Göran Eriksson era técnico del City, Rooney y Cristiano Ronaldo jugaban juntos en el United y “Beautiful Girls” sonaba en las listas británicas. Hoy, casi dos décadas después, el técnico catalán celebra 1,000 partidos en los banquillos, con un legado que lo coloca entre los más grandes de la historia.

Guardiola aseguró que no podría imaginar un rival más especial para esta ocasión que el Liverpool, un equipo que lo ha desafiado como pocos en su carrera.

⚽ El presente de los equipos

El partido 999 también fue memorable: el City goleó 4-1 al Borussia Dortmund en Champions League, con una actuación estelar de Phil Foden y, cómo no, un nuevo gol de Erling Haaland, que ya suma cinco partidos consecutivos marcando en la competencia.

Los Sky Blues han anotado 10 goles en sus últimos tres partidos y podrían colocarse a solo tres puntos del Arsenal si ganan este domingo. Sin embargo, el Liverpool llega en plena recuperación: tras un triunfo 2-0 sobre el Aston Villa en Premier y una victoria 1-0 ante el Real Madrid en Champions, el equipo de Arne Slot vuelve a mostrar su mejor versión.

🏥 Bajas y novedades

En el City, Rodri podría descansar por precaución, mientras que Mateo Kovacic sigue de baja por una lesión de tobillo. Guardiola repetirá casi el mismo cuadro que goleó al Dortmund.

Por su parte, el Liverpool no contará con Jeremie Frimpong, Alisson Becker ni Giovanni Leoni, todos fuera por lesión. Alexander Isak sigue siendo duda por molestias en la ingle.

🔢 Datos destacados

Haaland , con 98 goles, está a solo dos de alcanzar los 100 en Premier League, y podría hacerlo en su partido 108 , batiendo el récord de Alan Shearer (124).

, con 98 goles, está a solo dos de alcanzar los 100 en Premier League, y podría hacerlo en su , batiendo el récord de (124). Salah está a una participación de romper el récord histórico de contribuciones (goles + asistencias) con un mismo club en Premier League, superando a Wayne Rooney.

🧠 Pronóstico

Manchester City 2-1 Liverpool

El Liverpool ha mejorado en defensa, pero Haaland, Foden y Cherki parecen demasiado para cualquier rival en este momento. En una noche simbólica para Pep, el Etihad Stadium podría ser testigo de una nueva victoria y de otro paso más en la leyenda del técnico catalán.

Last modified: noviembre 8, 2025