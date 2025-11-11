Panamá vs Uzbekistán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

¡FINAL DEL PARTIDO 📣! #PanamáSub17🇵🇦 cae ante Uzbekistán 🇺🇿 en el cierre de la fase de grupos, y se despide del Mundial Sub17 🏆.



Por los nuestros anotó Joseph Pacheco.



🇺🇿 6-1 🇵🇦



🏟️ Aspire Zone

📺 @tvmaxdeportes , @deportes_rpc y @TigoSportsPA

La acción continúa en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, y este martes 11 de noviembre se disputará un encuentro clave por el Grupo J entre las selecciones de Uzbekistán y Panamá, a partir de las 10:30 horas en el Aspire Zone – Field 1, en Doha. El compromiso podrá seguirse en vivo a través de DGO.

Ambos equipos llegan al choque con la intención de recuperarse luego de haber perdido terreno en la jornada anterior y con ello sus posibilidades de escalar en la tabla de posiciones.

En su más reciente presentación, Uzbekistán cayó por 2-1 ante Irlanda, en un duelo en el que mostró destellos de buen fútbol, pero sin la efectividad necesaria para sumar. Por su parte, Panamá tampoco logró un resultado favorable, tras perder 2-1 frente a Paraguay, lo que lo deja con la obligación de sumar si quiere mantener alguna esperanza de avanzar.

El último antecedente entre ambos conjuntos en esta categoría data del Mundial Sub-17 de Emiratos Árabes Unidos 2013, cuando Uzbekistán se impuso 2-0 en la fase de grupos.

Aunque este partido no definirá a los líderes del grupo, será una oportunidad para que tanto uzbekos como panameños cierren la fase con una buena imagen y, por qué no, con una victoria que les permita soñar con una clasificación como uno de los mejores terceros.

📅 Fecha: Martes 11 de noviembre

🕥 Hora: 10:30 (hora local)

🏟️ Estadio: Aspire Zone – Field 1, Doha

📺 Transmisión: DGO

Last modified: noviembre 11, 2025