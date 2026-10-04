Panamá vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Madrugada de máxima exigencia en territorio japonés para definir al tercer lugar de la Copa Kirin! La Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo choca en Tokio ante la Panamá de Thomas Christiansen en una batalla donde ganar es la única opción. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros vienen de perder en penales en las semifinales, por lo que ahora querrán cerrar esta gira por Asia con un triunfo.

El conjunto ecuatoriano llega buscando su primera victoria en la era Gallardo tras igualar sin goles con Japón y caer en penales, respaldado en la seguridad de Hernán Galíndez.

Por su parte, la escuadra canalera desembarca con el mismo dolor tras ceder desde los once pasos ante Nueva Zelanda, pero entusiasmada con la vuelta de Josué Vergara.

Ecuador impondrá la circulación de balón y la presión alta para abastecer los ataques en campo rival.

Panamá responderá ajustando su bloque colectivo y aprovechando el regreso de Josué Vergara en ataque para buscar transiciones rápidas que lastimen la espalda de los centrales ecuatorianos.

La urgencia del cuadro ecuatoriano por consolidar la idea de Gallardo y la superioridad técnica de sus individualidades terminarán inclinando la balanza en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Ecuador 2-1 sobre Panamá. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 4, 2026