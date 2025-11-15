Written by: noviembre 15, 2025 Selecciones

Nigeria vs Congo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Eliminatorias África 2026

Nigeria vs Congo

Nigeria y la República Democrática del Congo disputan este domingo en Rabat un duelo crucial que definirá al representante africano en la repesca intercontinental rumbo a la Copa Mundial de 2026. Las Súper Águilas buscan su séptima participación mundialista, mientras que los Leopardos aspiran a regresar al torneo por primera vez desde 1974, cuando participaron como Zaire.

📝 Cómo llega Nigeria

La selección dirigida por Eric Chelle viene de una semifinal dramática ante Gabón, donde logró una victoria por 4-1 en tiempo extra después de dejar escapar la ventaja en el tiempo reglamentario.

📌 Resumen del último partido (vs Gabón):

  • Gol de Akor Adams al 78′.
  • Empate de Mario Lemina al 90+1′.
  • Chidera Ejuke puso el 2-1 en tiempo extra.
  • Doble de Victor Osimhen, quien se redimió tras un error previo.

Nigeria ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros, con 10 goles anotados y solo 3 recibidos en sus últimas tres presentaciones, lo que refleja un equipo en buen momento ofensivo y defensivo.

En cuanto al historial entre ambos, este será el primer duelo oficial desde 2018. En sus últimos seis enfrentamientos:

  • Nigeria ganó 2
  • Congo ganó 3
  • 1 empate

🔍 Situación del plantel

  • Wilfred Ndidi está habilitado, ya que las amonestaciones no se arrastran a esta instancia.
  • Se espera el mismo once titular que venció a Gabón.
  • Semi Ajayi vuelve tras suspensión.
  • En defensa se mantiene la dupla Benjamin Fredrick – Calvin Bassey.
  • En ataque, Akor Adams hará dupla con Victor Osimhen, quien busca llegar a 31 goles y acercarse al récord histórico de Rashidi Yekini (37).
  • Ejuke podría disputar un lugar a Ademola Lookman tras su irrupción en semifinales.

🇨🇩 Cómo llega la República Democrática del Congo

Los Leopardos avanzaron de manera épica tras vencer 1-0 a Camerún, con un gol agónico de su capitán Chancel Mbemba en tiempo de descuento.

El equipo dirigido por Sebastien Desabre suma tres victorias consecutivas por la mínima, reflejo de su solidez defensiva, más allá de no mostrar un ataque especialmente dominante.

La RDC no disputa un Mundial desde 1974, y este partido representa su oportunidad más seria en décadas.

🔍 Situación del plantel

  • No presentan bajas ni sanciones.
  • Desabre podría repetir el mismo XI.
  • Se espera a Aaron Wan-Bissaka como lateral derecho.
  • La defensa la encabezarán Mbemba y Axel Tuanzebe, con Kayembe complementando por izquierda.
  • En portería estará Lionel Mpasi.
  • En ataque, Cedric Bakambu liderará la ofensiva.
    • El delantero del Betis suma 20 goles con su selección, a solo dos del récord histórico de Dieumerci Mbokani.

🔮 Pronóstico

Nigeria 2-1 República Democrática del Congo

Nigeria llega con una ofensiva más potente, mejor ritmo competitivo y un historial reciente lleno de remontadas y carácter. La solidez defensiva de la RDC podría complicar el desarrollo del partido, pero la calidad individual de las Súper Águilas debería inclinar la balanza.

