Azerbaiyán vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Azerbaiyán vs Francia

Francia, ya clasificada para el Mundial 2026, visita este domingo a Azerbaiyán con el objetivo de cerrar de manera invicta su campaña de clasificación. Mientras Les Bleus llegan en estado de gracia tras golear a Ucrania, Azerbaiyán atraviesa una profunda crisis y ya no tiene posibilidades de pelear por la repesca.

📉 Cómo llega cada selección

🇦🇿 Azerbaiyán

La selección dirigida por Aykhan Abbasov vive uno de sus peores momentos en años:

  • 14 partidos consecutivos sin ganar entre amistosos y oficiales.
  • Su última victoria fue en junio de 2024 (3-2 a Kazajistán).
  • Llega tras una derrota 2-0 ante Islandia, que terminó con cualquier esperanza remota de clasificación.
  • Último lugar del grupo, sin goles anotados en tres partidos.

El equipo ha mostrado poca capacidad ofensiva y errores defensivos constantes, y ahora enfrenta a una selección francesa que ya lo venció 3-0 en octubre en París.

🇫🇷 Francia

Los de Didier Deschamps viven un presente completamente opuesto:

  • Clasificados con total autoridad tras un 4-0 sobre Ucrania.
  • 6 partidos invictos (5 triunfos, 1 empate).
  • 13 puntos en el grupo, líderes con amplia ventaja.

La figura del momento es Kylian Mbappé, autor de un doblete ante Ucrania, alcanzando:

  • 55 goles con Francia (a 2 de Giroud).
  • 400 goles en su carrera a los 26 años.

Sin embargo, Mbappé no estará este fin de semana debido a molestias físicas.

El regreso de N’Golo Kanté a la selección también marcó esta fecha FIFA, tras sus grandes actuaciones en Arabia Saudita.

🧩 Alineaciones y novedades

🇦🇿 Azerbaiyán

Tras otro partido sin anotar, se esperan cambios ofensivos:

  • Tural Bayramov y Khayal Aliyev podrían salir.
  • Rustam Akhmedzade apunta a titular.

El técnico intentará al menos mejorar la imagen ante un rival muy superior.

🇫🇷 Francia

Deschamps podría rotar ampliamente el once, ya sin presión:

  • Koné está suspendido por acumulación de amarillas.
  • Camavinga fue enviado de vuelta al Real Madrid por molestias.
  • Con Mbappé fuera, Hugo Ekitike podría ser titular tras marcar su primer gol con la absoluta.

Otros cambios son probables para administrar cargas y dar minutos a jóvenes.

🔍 Claves del partido

Para Azerbaiyán:

  • Resistir los primeros 25 minutos, donde Francia suele golpear.
  • Mantener líneas juntas para limitar los espacios interiores.
  • Aprovechar errores puntuales en transiciones.

Para Francia:

  • Marcar temprano para evitar complicaciones.
  • Mantener ritmo e intensidad pese a las rotaciones.
  • Reemplazar con éxito la ausencia de Mbappé en ataque.

🔮 Pronóstico

Azerbaiyán 0–3 Francia

Aunque Francia rotará y ya tiene el boleto al Mundial, la diferencia de calidad, momento y orden táctico es demasiado grande. Azerbaiyán es el equipo más débil de toda la clasificación y llega sin confianza ni definición.

Todo indica que Les Bleus ganarán con autoridad y cerrarán invictos su camino a Norteamérica.

