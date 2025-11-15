Azerbaiyán vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Francia, ya clasificada para el Mundial 2026, visita este domingo a Azerbaiyán con el objetivo de cerrar de manera invicta su campaña de clasificación. Mientras Les Bleus llegan en estado de gracia tras golear a Ucrania, Azerbaiyán atraviesa una profunda crisis y ya no tiene posibilidades de pelear por la repesca.
📉 Cómo llega cada selección
🇦🇿 Azerbaiyán
La selección dirigida por Aykhan Abbasov vive uno de sus peores momentos en años:
- 14 partidos consecutivos sin ganar entre amistosos y oficiales.
- Su última victoria fue en junio de 2024 (3-2 a Kazajistán).
- Llega tras una derrota 2-0 ante Islandia, que terminó con cualquier esperanza remota de clasificación.
- Último lugar del grupo, sin goles anotados en tres partidos.
El equipo ha mostrado poca capacidad ofensiva y errores defensivos constantes, y ahora enfrenta a una selección francesa que ya lo venció 3-0 en octubre en París.
🇫🇷 Francia
Los de Didier Deschamps viven un presente completamente opuesto:
- Clasificados con total autoridad tras un 4-0 sobre Ucrania.
- 6 partidos invictos (5 triunfos, 1 empate).
- 13 puntos en el grupo, líderes con amplia ventaja.
La figura del momento es Kylian Mbappé, autor de un doblete ante Ucrania, alcanzando:
- 55 goles con Francia (a 2 de Giroud).
- 400 goles en su carrera a los 26 años.
Sin embargo, Mbappé no estará este fin de semana debido a molestias físicas.
El regreso de N’Golo Kanté a la selección también marcó esta fecha FIFA, tras sus grandes actuaciones en Arabia Saudita.
🧩 Alineaciones y novedades
🇦🇿 Azerbaiyán
Tras otro partido sin anotar, se esperan cambios ofensivos:
- Tural Bayramov y Khayal Aliyev podrían salir.
- Rustam Akhmedzade apunta a titular.
El técnico intentará al menos mejorar la imagen ante un rival muy superior.
🇫🇷 Francia
Deschamps podría rotar ampliamente el once, ya sin presión:
- Koné está suspendido por acumulación de amarillas.
- Camavinga fue enviado de vuelta al Real Madrid por molestias.
- Con Mbappé fuera, Hugo Ekitike podría ser titular tras marcar su primer gol con la absoluta.
Otros cambios son probables para administrar cargas y dar minutos a jóvenes.
🔍 Claves del partido
Para Azerbaiyán:
- Resistir los primeros 25 minutos, donde Francia suele golpear.
- Mantener líneas juntas para limitar los espacios interiores.
- Aprovechar errores puntuales en transiciones.
Para Francia:
- Marcar temprano para evitar complicaciones.
- Mantener ritmo e intensidad pese a las rotaciones.
- Reemplazar con éxito la ausencia de Mbappé en ataque.
🔮 Pronóstico
Azerbaiyán 0–3 Francia
Aunque Francia rotará y ya tiene el boleto al Mundial, la diferencia de calidad, momento y orden táctico es demasiado grande. Azerbaiyán es el equipo más débil de toda la clasificación y llega sin confianza ni definición.
Todo indica que Les Bleus ganarán con autoridad y cerrarán invictos su camino a Norteamérica.