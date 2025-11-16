Italia vs Noruega EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

La última jornada del Grupo I de las Eliminatorias Europeas llega con dos historias completamente opuestas: mientras Noruega está a punto de lograr su primer pase a un Mundial en 28 años, Italia parece destinada a pelear una vez más en la repesca. Este domingo, ambas selecciones se enfrentan en un duelo crucial en San Siro, donde la Azzurri buscará cerrar la fase con orgullo y la visita intentará sellar su clasificación histórica.

📝 Contexto general del Italia vs Noruega

Con 21 puntos y una diferencia de goles abrumadora, Noruega llega con el boleto prácticamente en la mano. Para quedarse fuera necesitaría perder por nueve goles, algo impensable considerando su rendimiento: son la mejor ofensiva de toda la clasificación europea, con 33 tantos, 14 de ellos firmados por Erling Haaland.

Italia, por su parte, ya aseguró los dos primeros puestos, pero no le alcanza para el pase directo. Necesitaría una goleada irreal para desplazar a los noruegos, por lo que su objetivo real es cerrar bien el grupo y elevar la moral antes de un nuevo desafío en la repesca.

🇮🇹 Italia: evolución, dudas y una repesca que acecha

Tras el 3-0 recibido en Oslo en la primera jornada —resultado que provocó la salida de Luciano Spalletti—, la Azzurri comenzó una transformación bajo las órdenes de Gennaro Gattuso. El equipo ha mostrado una versión más directa y ofensiva, encadenando seis victorias consecutivas en el grupo.

Sin embargo, ante Moldavia sufrieron más de la cuenta. Solo en los minutos finales llegaron los goles de Mancini y Esposito para sellar el 2-0.

🔵 Bajas y dudas para el partido

Sandro Tonali no jugará por riesgo de suspensión.

no jugará por riesgo de suspensión. Moise Kean y Niccolò Cambiaghi , descartados por lesión.

y , descartados por lesión. Gianluigi Donnarumma volverá al arco.

volverá al arco. Mateo Retegui podría recuperar la titularidad tras el flojo rendimiento de Scamacca.

podría recuperar la titularidad tras el flojo rendimiento de Scamacca. Niccolò Barella reaparece tras cumplir sanción.

Italia llega sin presión real, pero con la necesidad emocional de demostrar autoridad antes de entrar en un camino que históricamente se le ha complicado: no han clasificado a los últimos dos mundiales debido a tropiezos en repesca.

🇳🇴 Noruega: la máquina goleadora de Solbakken busca cerrar su obra maestra

El equipo de Ståle Solbakken ha sido la gran sorpresa de las eliminatorias. Haaland y Sørloth comandan un ataque devastador que ha triturado rivales: 11-1 a Moldavia, 5-0 a Israel, 4-1 a Estonia, entre otros.

Tras ganar los siete partidos disputados en el grupo, los nórdicos solo necesitan presentarse en San Siro para regresar al Mundial por primera vez desde Francia 1998.

🔴 Alineación y novedades de Noruega

Erling Haaland está a solo dos goles de igualar el récord de Lewandowski (16 goles en una fase clasificatoria).

está a solo dos goles de igualar el récord de Lewandowski (16 goles en una fase clasificatoria). Alexander Sørloth llega en estado de gracia tras su doblete ante Estonia.

llega en estado de gracia tras su doblete ante Estonia. Martin Ødegaard será baja por lesión, aunque estará en la concentración apoyando al grupo.

será baja por lesión, aunque estará en la concentración apoyando al grupo. Oscar Bobb y Antonio Nusa ocuparán las bandas.

y ocuparán las bandas. En defensa regresa Leo Østigård, mientras que Torbjörn Heggem podría acompañar a Ajer.

La visita afronta el partido sin presión y con la ilusión de escribir un capítulo histórico.

⚔️ Claves del partido

1. La batalla ofensiva

Italia ha mejorado de cara al arco con Gattuso, pero Noruega sigue siendo el ataque más explosivo de Europa.

2. Haaland vs la defensa italiana

El delantero del Manchester City buscará romper la marca de Lewandowski justo en uno de los estadios más emblemáticos del continente.

3. Gestión emocional

Italia juega sin margen de estrés, pero con la presión acumulada de los últimos fracasos mundialistas. Noruega, en cambio, está a punto de tocar la gloria.

🔮 Pronóstico del Italia vs Noruega

Italia 2-2 Noruega

Ambas selecciones llegan liberadas de presión clasificatoria. Italia ha encontrado gol con Gattuso, pero no al ritmo avasallador de los nórdicos. El escenario pinta para un duelo abierto, entretenido y con alternativas en ambos arcos.

Un empate permitiría a Noruega sellar su regreso al Mundial, mientras Italia comenzará a preparar su temida repesca con mejores sensaciones.

