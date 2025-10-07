Written by: octubre 7, 2025 Mundial Sub-20

Argentina vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Argentina vs Nigeria

La Selección Argentina Sub-20 se enfrenta este miércoles 8 de octubre a Nigeria en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago desde las 16:30 (hora argentina), con transmisión en vivo por Telefe, DSports y plataformas digitales como DGO, Flow, Mi Telefe y Telecentro Play.

Argentina llega con paso firme e ilusión renovada

El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta fase tras dominar el Grupo D, donde logró puntaje perfecto con triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Con una diferencia de goles de +6, fue el segundo mejor líder de grupo, solo detrás de Japón.
La Albiceleste, seis veces campeona del mundo y subcampeona del último Sudamericano, busca conquistar un nuevo título que se le niega desde Canadá 2007. Con un plantel equilibrado, Argentina combina juventud, talento y una clara identidad ofensiva.

Nigeria, un rival rápido y con historia

Por su parte, Nigeria clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo F, tras sumar cuatro puntos con una victoria, un empate y una derrota. Las Águilas Verdes, terceras en la Copa Africana Sub-20, buscan dar la sorpresa y conquistar por primera vez este certamen.
En 2023, ambas selecciones se enfrentaron en la misma instancia y los africanos eliminaron a Argentina 2-0 en San Juan, por lo que este duelo promete sabor a revancha.

Dónde ver Argentina vs Nigeria

  • Partido: Argentina vs Nigeria (Octavos de Final)
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile
  • Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025
  • Hora: 16:30 (Argentina)
  • Transmisión: Telefe, DSports, DGO y Mi Telefe

