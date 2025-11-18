Written by: noviembre 18, 2025 Amistosos

Brasil vs Túnez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Brasil vs Túnez

Brasil y Túnez se enfrentan este martes por la noche en un duelo amistoso que forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en territorio francés, en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille, casa del Lille de la Ligue 1, un moderno estadio con capacidad para 50,186 espectadores.

📝 ¿Qué está en juego?

Aunque ambos combinados ya tienen asegurado su boleto para el Mundial 2026, este partido representa una prueba clave:

  • Brasil busca consolidar su proyecto bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien viene de un sólido triunfo por 2-0 ante Senegal el fin de semana.
  • Túnez, dirigido por Sami Trabelsi, llega con una racha positiva de cuatro partidos sin perder y con el objetivo de demostrar que puede competir ante potencias mundialistas.

🇧🇷 Cómo llega Brasil

La Seleção dejó atrás la dura derrota por 3-2 frente a Japón en octubre, reaccionando con autoridad frente a Senegal. El equipo brasileño quiere seguir ajustando funcionamiento y probando variantes tácticas de cara al Mundial, especialmente ante rivales africanos, un perfil que históricamente ha representado desafíos importantes.

Brasil trae:

  • Mejoría defensiva tras mantener el cero ante Senegal.
  • Un ataque en reconstrucción, pero con amplias variantes.
  • Un estilo más equilibrado bajo Ancelotti.

🇹🇳 Cómo llega Túnez

Las Águilas de Cartago no pierden desde el 0-3 ante Egipto en septiembre. Desde entonces encadenan:

  • 4 partidos sin derrota
  • 3 victorias en sus últimos 4 encuentros

Túnez utiliza este amistoso como preparación tanto para la Copa Africana de Naciones 2025 como para el Mundial 2026. Se espera un planteamiento ordenado, compacto y buscando aprovechar transiciones rápidas.

📊 Historial entre Brasil y Túnez

Los antecedentes favorecen ampliamente a la Seleção:

  • Brasil 4–1 Túnez
  • Brasil 5–1 Túnez

Las diferencias históricas son claras, pero Túnez llega en buen momento y con un plantel más competitivo que en aquellos encuentros.

🏟️ Detalles del partido

  • Estadio: Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Lille (Francia)
  • Capacidad: 50,186 espectadores
  • Motivo: Amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026

Etiquetas: , , , , Last modified: noviembre 18, 2025
México vs Portugal Previous Story
México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025
España vs Turquía Next Story
España vs Turquía EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Related Posts

Brasil vs Francia

Brasil vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 17, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Brasil y Francia se verán las...

Read More
América vs LA Galaxy

América vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal En plena Fecha FIFA de noviembre,...

Read More
México vs Uruguay

México vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal México y Uruguay se enfrentan este...

Read More
Colombia vs Nueva Zelanda

Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 15, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Colombia continúa...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *