Brasil vs Túnez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Brasil y Túnez se enfrentan este martes por la noche en un duelo amistoso que forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en territorio francés, en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille, casa del Lille de la Ligue 1, un moderno estadio con capacidad para 50,186 espectadores.
📝 ¿Qué está en juego?
Aunque ambos combinados ya tienen asegurado su boleto para el Mundial 2026, este partido representa una prueba clave:
- Brasil busca consolidar su proyecto bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien viene de un sólido triunfo por 2-0 ante Senegal el fin de semana.
- Túnez, dirigido por Sami Trabelsi, llega con una racha positiva de cuatro partidos sin perder y con el objetivo de demostrar que puede competir ante potencias mundialistas.
🇧🇷 Cómo llega Brasil
La Seleção dejó atrás la dura derrota por 3-2 frente a Japón en octubre, reaccionando con autoridad frente a Senegal. El equipo brasileño quiere seguir ajustando funcionamiento y probando variantes tácticas de cara al Mundial, especialmente ante rivales africanos, un perfil que históricamente ha representado desafíos importantes.
Brasil trae:
- Mejoría defensiva tras mantener el cero ante Senegal.
- Un ataque en reconstrucción, pero con amplias variantes.
- Un estilo más equilibrado bajo Ancelotti.
🇹🇳 Cómo llega Túnez
Las Águilas de Cartago no pierden desde el 0-3 ante Egipto en septiembre. Desde entonces encadenan:
- 4 partidos sin derrota
- 3 victorias en sus últimos 4 encuentros
Túnez utiliza este amistoso como preparación tanto para la Copa Africana de Naciones 2025 como para el Mundial 2026. Se espera un planteamiento ordenado, compacto y buscando aprovechar transiciones rápidas.
📊 Historial entre Brasil y Túnez
Los antecedentes favorecen ampliamente a la Seleção:
- Brasil 4–1 Túnez
- Brasil 5–1 Túnez
Las diferencias históricas son claras, pero Túnez llega en buen momento y con un plantel más competitivo que en aquellos encuentros.
🏟️ Detalles del partido
- Estadio: Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Lille (Francia)
- Capacidad: 50,186 espectadores
- Motivo: Amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026