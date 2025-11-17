México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

La Selección Mexicana Sub-17 sigue dando de qué hablar en la Copa del Mundo Qatar 2025, luego de un dramático triunfo sobre Argentina que le permitió avanzar a los octavos de final, donde ahora se medirá contra una potencia de la categoría: Portugal.
El encuentro se disputará el martes 18 de noviembre, horario aún por definirse. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor del duelo Suiza vs Irlanda.
🟢 Cómo llega México Sub-17
La escuadra dirigida por Carlos Cariño ha vivido un torneo lleno de contrastes, pero ha demostrado carácter en los momentos decisivos.
📌 Resultados en fase de grupos
- 🇳🇿 México 4–0 Nueva Zelanda
- 🇨🇮 México 1–0 Costa de Marfil
- 🇰🇷 México 1–2 Corea del Sur
- 🇨🇭 México 1–3 Suiza
México terminó tercero del Grupo F, avanzando gracias al Fair Play, con tres puntos y una diferencia de goles negativa, pero con actuaciones destacadas en momentos clave.
📌 Dieciseisavos de final: México 2–2 (5–4 pen.) Argentina
Un partido memorable que terminó con:
- Doble de Luis Gamboa (46’ y 58’)
- Goles de Argentina: Tulian (9’) y Closter (87’)
- Triunfo 5-4 en penales, con Santiago López como héroe: atajó un penal y anotó el definitivo.
El equipo nacional llega con confianza renovada y con la sensación de que puede competir ante cualquier rival si mantiene concentración y orden.
🔴 Cómo llega Portugal Sub-17
Portugal es considerado uno de los equipos más fuertes del torneo y uno de los candidatos naturales al título.
📌 Fase de grupos (Grupo B)
- 🇲🇦 Portugal 2–0 Marruecos
- 🇯🇵 Portugal 0–2 Japón
- 🇳🇨 Portugal 5–0 Nueva Caledonia
Finalizó segundo de su grupo, mostrando contundencia ofensiva y un nivel técnico muy elevado.
📌 Dieciseisavos: Portugal 2–1 Bélgica
Un partido duro que Portugal supo controlar, mostrando serenidad y experiencia en momentos clave.
En términos globales, Portugal llega con:
- Ataque muy eficiente
- Defensa sólida
- Mejor ritmo y consistencia que México
Sin duda, uno de los rivales más complicados que podía tocarle al Tri.
📊 Historial México vs Portugal
En Mundiales Sub-17 será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.
En categoría mayor se han enfrentado cuatro veces:
|Año
|Torneo
|Resultado
|2006
|Mundial
|🇵🇹 Portugal 2–1 México
|2014
|Amistoso
|🇵🇹 Portugal venció
|2017
|Confederaciones
|🇲🇽 México 2–2 Portugal
|2017
|Confederaciones (3º lugar)
|🇵🇹 Portugal ganó
Portugal tiene ventaja histórica, aunque nunca se habían visto las caras en divisiones con límite de edad.
🧭 ¿Cuándo juega México Sub-17?
- México vs Portugal — Octavos de final
- 📅 Martes 18 de noviembre
- 🕒 7:00 am de México
- 🏆 Copa del Mundo Sub-17 Catar 2025
- 🌍 Llave: Partido 89 — 3° del Grupo F vs 2° del Grupo B
🔮 Claves del partido
✔ Para México:
- Mantener orden defensivo
- Minimizar errores en salida
- Aprovechar velocidad y transiciones
- Inspiración de figuras como Luis Gamboa y Santiago López
✔ Para Portugal:
- Control del balón
- Presión alta
- Aprovechar su calidad colectiva
- Evitar dejar espacios para contragolpes