México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

México vs Portugal

La Selección Mexicana Sub-17 sigue dando de qué hablar en la Copa del Mundo Qatar 2025, luego de un dramático triunfo sobre Argentina que le permitió avanzar a los octavos de final, donde ahora se medirá contra una potencia de la categoría: Portugal.

El encuentro se disputará el martes 18 de noviembre, horario aún por definirse. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor del duelo Suiza vs Irlanda.

🟢 Cómo llega México Sub-17

La escuadra dirigida por Carlos Cariño ha vivido un torneo lleno de contrastes, pero ha demostrado carácter en los momentos decisivos.

📌 Resultados en fase de grupos

  • 🇳🇿 México 4–0 Nueva Zelanda
  • 🇨🇮 México 1–0 Costa de Marfil
  • 🇰🇷 México 1–2 Corea del Sur
  • 🇨🇭 México 1–3 Suiza

México terminó tercero del Grupo F, avanzando gracias al Fair Play, con tres puntos y una diferencia de goles negativa, pero con actuaciones destacadas en momentos clave.

📌 Dieciseisavos de final: México 2–2 (5–4 pen.) Argentina

Un partido memorable que terminó con:

  • Doble de Luis Gamboa (46’ y 58’)
  • Goles de Argentina: Tulian (9’) y Closter (87’)
  • Triunfo 5-4 en penales, con Santiago López como héroe: atajó un penal y anotó el definitivo.

El equipo nacional llega con confianza renovada y con la sensación de que puede competir ante cualquier rival si mantiene concentración y orden.

🔴 Cómo llega Portugal Sub-17

Portugal es considerado uno de los equipos más fuertes del torneo y uno de los candidatos naturales al título.

📌 Fase de grupos (Grupo B)

  • 🇲🇦 Portugal 2–0 Marruecos
  • 🇯🇵 Portugal 0–2 Japón
  • 🇳🇨 Portugal 5–0 Nueva Caledonia

Finalizó segundo de su grupo, mostrando contundencia ofensiva y un nivel técnico muy elevado.

📌 Dieciseisavos: Portugal 2–1 Bélgica

Un partido duro que Portugal supo controlar, mostrando serenidad y experiencia en momentos clave.

En términos globales, Portugal llega con:

  • Ataque muy eficiente
  • Defensa sólida
  • Mejor ritmo y consistencia que México

Sin duda, uno de los rivales más complicados que podía tocarle al Tri.

📊 Historial México vs Portugal

En Mundiales Sub-17 será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

En categoría mayor se han enfrentado cuatro veces:

AñoTorneoResultado
2006Mundial🇵🇹 Portugal 2–1 México
2014Amistoso🇵🇹 Portugal venció
2017Confederaciones🇲🇽 México 2–2 Portugal
2017Confederaciones (3º lugar)🇵🇹 Portugal ganó

Portugal tiene ventaja histórica, aunque nunca se habían visto las caras en divisiones con límite de edad.

🧭 ¿Cuándo juega México Sub-17?

  • México vs Portugal — Octavos de final
  • 📅 Martes 18 de noviembre
  • 🕒 7:00 am de México
  • 🏆 Copa del Mundo Sub-17 Catar 2025
  • 🌍 Llave: Partido 89 — 3° del Grupo F vs 2° del Grupo B

🔮 Claves del partido

✔ Para México:

  • Mantener orden defensivo
  • Minimizar errores en salida
  • Aprovechar velocidad y transiciones
  • Inspiración de figuras como Luis Gamboa y Santiago López

✔ Para Portugal:

  • Control del balón
  • Presión alta
  • Aprovechar su calidad colectiva
  • Evitar dejar espacios para contragolpes

