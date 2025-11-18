España vs Turquía EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo E, con un duelo que, aunque luce como mero trámite para España, podría definir el orgullo y las aspiraciones finales de Turquía de cara al repechaje. La Furia Roja, prácticamente clasificada a la Copa Mundial 2026, recibe a una selección turca sin presión, pero con la obligación moral de cerrar decorosamente.

España vs Turquía: cuándo, dónde y a qué hora se juega

Ciudad: Sevilla, España

Sevilla, España Fecha: Martes 18 de noviembre

Martes 18 de noviembre Horario: 14:45 (EE.UU.) 13:45 (México) 20:45 (España)

Estadio: Estadio de La Cartuja

Estadio de La Cartuja Transmisión: SKY Sports

Panorama del Grupo E

España lidera el sector con 15 puntos, seguida de Turquía con 12. Aunque matemáticamente sólo los separan tres unidades, la diferencia de goles es determinante:

España: +19

+19 Turquía: +4

Para que Turquía arrebate el liderato y clasifique directo, necesitaría ganar por 7-0, un escenario prácticamente imposible considerando:

España no ha recibido goles en 5 partidos .

. Promedia casi 4 goles anotados por cotejo.

Por eso, España ya está virtualmente en el Mundial, mientras los turcos tienen asegurado su cupo al repechaje.

Cómo llega España

El equipo de Luis de la Fuente ha firmado una eliminatoria impecable:

5 victorias en 5 partidos

19 goles a favor

0 goles en contra

Su último resultado fue un contundente 4-0 sobre Georgia en condición de visitante, que prácticamente selló la clasificación directa.

Ante Turquía, se espera un equipo alternativo, pues el técnico desea otorgar minutos a jugadores suplentes y cuidar a sus titulares de cara a la siguiente etapa del proceso mundialista. El invicto es el único objetivo real que queda en juego.

Cómo llega Turquía

Dirigida por Vincenzo Montella, Turquía llega como segunda del grupo, ya sin presión gracias a su victoria 2-0 ante Bulgaria, que aseguró el pase al repechaje.

Sin embargo, el antecedente reciente frente a España no es alentador:

Cayeron 0-6 en casa en la última ocasión que se enfrentaron.

Aunque no pueden aspirar a la clasificación directa de manera realista, los otomanos sí buscarán terminar con dignidad y aprovechar un posible relajamiento del cuadro español.

España vs Turquía: ¿qué podemos esperar del partido?

Será un choque entre:

Una España rotada , pero igual de dominante, que juega sin presión y con el respaldo de su racha perfecta.

, pero igual de dominante, que juega sin presión y con el respaldo de su racha perfecta. Una Turquía que necesita competir, mostrar nivel y cerrar con buenas sensaciones rumbo a la repesca.

El guion apunta a una superioridad ibérica, pero la motivación turca y la posible relajación española podrían equilibrar más el encuentro de lo esperado.

Last modified: noviembre 18, 2025