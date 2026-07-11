Pumas vs América de Cali EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2026

Fútbol Mexicano

Los Pumas armaron uno de los mercados de fichajes más polémicos de la Liga MX, y estrena director técnico ante un gigante sudamericano que viene de silenciar el norte de México en el último segundo. Este domingo, Ciudad Universitaria vibra con el choque de pretemporada entre los Pumas y el América de Cali. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La UNAM cierra su preparación, mientras que El Rojo se despide de esta gira por Norteamérica.

Los Pumas inician su camino bajo las órdenes de Esteban Solari y llegan motivados tras golear 3-0 a Cancún en pretemporada, con un Uriel Antuna que ya se estrenó con un espectacular doblete.

Enfrente está el América de Cali. Los «Diablos Rojos» colombianos son un rival sumamente rocoso que viene de amargarle la pretemporada a Santos Laguna, venciéndolos 1-0 en su propia casa con un gol agónico del venezolano Jhon Murillo en el tiempo agregado.

¡La gran atracción de la tarde estará en el laboratorio táctico de Solari! Este partido servirá para ver por primera vez en Ciudad Universitaria a sus flamantes refuerzos: Sebastián Córdova, Cristian «Chicote» Calderón, Víctor Arteaga y podríamos ver algunos minutos de JJ Macías en el ataque.

Pumas necesita que estas piezas se asocien rápido para llegar finos a su debut liguero del 18 de julio ante Pachuca, mientras que la escuadra colombiana plantará cara con un juego físico y asfixiante en la mitad de la cancha.

Por el peso de la localía, el entusiasmo de su gente en el Fan Fest y la urgencia de convencer con su nueva plantilla, proyectamos un partido sumamente vertical donde Pumas se impondrá con un ajustado triunfo de 2-1. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 11, 2026