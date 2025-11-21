Liverpool vs Nottingham Forest EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Liverpool, prácticamente resignado a ceder su título de la Premier League, vuelve a la actividad este sábado en Anfield, donde recibirá a un Nottingham Forest en pleno proceso de recuperación y con la mira puesta en alejarse del descenso.

Liverpool: dudas, golpes y el alivio del regreso de Alisson

Los Reds llegan tocados después de caer por 3-0 ante un Manchester City dominante, encuentro donde ni la polémica por el gol anulado a Van Dijk pudo ocultar la amplia superioridad de los Sky Blues.

Esa derrota frenó una racha positiva y dejó al Liverpool ocho puntos por debajo del líder Arsenal.

Aun así, los números en casa ofrecen un respiro: cuatro victorias en cinco partidos de liga en Anfield esta temporada. Además, buenas noticias llegan desde la enfermería:

Alisson Becker está listo para volver tras su lesión en los isquiotibiales.

está listo para volver tras su lesión en los isquiotibiales. Solo Frimpong y Leoni siguen fuera.

y siguen fuera. Alexander Isak apunta a recuperar la titularidad, mientras que Mohamed Salah jugará su partido número 300 en Premier League.

Nottingham Forest: invicto, con nuevo impulso y soñando con otra sorpresa

El Nottingham Forest viaja a Merseyside con una racha de tres partidos sin perder y con la confianza que dejó el triunfo 3-1 ante Leeds antes del parón. El efecto Dyche ya comienza a notarse: el equipo promedia más tiros y más goles esperados que con Ange Postecoglou o Nuno Espírito Santo.

Aunque llegan como víctimas, los antecedentes recientes les favorecen:

Sumaron cuatro puntos ante el Liverpool la temporada pasada .

. Podrían encadenar tres partidos sin perder ante los Reds por primera vez desde 1993.

En cuanto a disponibilidad, el Forest podría perder a su delantero referencia, Chris Wood, por lesión, sumándose a una lista con Zinchenko, Bakwa, Hudson-Odoi, Aina, Douglas Luiz y Angus Gunn.

Aun sin Wood, Dyche cuenta con alternativas como Kalimuendo, Igor Jesus o Awoniyi, este último con pasado en Liverpool.

Además, Morgan Gibbs-White buscará marcar en su tercer partido consecutivo, algo que todavía no ha logrado en su carrera en Premier League.

Pronóstico

Liverpool 1-1 Nottingham Forest

Por más que Anfield suele ser un fortín, el estilo directo y la solidez defensiva del Forest con Dyche tienen el potencial para complicar a un Liverpool aún inestable. Los Reds deben mejorar mucho para recuperar la confianza, y aunque el regreso de Alisson es clave, la sensación es que podría no ser suficiente para llevarse los tres puntos.

Last modified: noviembre 21, 2025