Written by: noviembre 20, 2025 Mundial Sub-17

Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-17 2025

Brasil vs Marruecos

La Copa Mundial Sub-17 entra en su etapa decisiva y este viernes, desde las 12:45 (hora Argentina) y en la cancha Field 7 de Doha, Marruecos y Brasil se enfrentarán en un duelo vibrante que definirá al último semifinalista del torneo.

Los Atlas Cubs viven una campaña histórica, mientras que la Canarinha llega con su habitual favoritismo y un poder ofensivo temible.

Cómo llega Marruecos

La selección marroquí ha tenido un camino tan irregular como emocionante:

Resultados de Marruecos en el Mundial Sub-17

  • Fase de grupos
    • Japón 2-0 Marruecos (3/11)
    • Portugal 6-0 Marruecos (6/11)
    • Marruecos 16-0 Nueva Caledonia (9/11)
  • Dieciseisavos
    • EE.UU. 1-1 Marruecos (ganó 4-3 en penales) – 14/11
  • Octavos
    • Marruecos 3-2 Malí – 18/11

Tras dos caídas duras en el inicio, Marruecos se levantó con la mayor goleada del torneo (16-0) y desde entonces ha mostrado carácter y crecimiento competitivo.

En octavos consiguieron una victoria especial: 3-2 ante Malí, cobrando revancha de la final perdida en la CAN Sub-17 del 2023. Ziyad Baha e Ismail El Aoud volvieron a ser decisivos.

Baja importante

  • Ilyas Hadaoui, defensor, está suspendido por doble amarilla.

Los Atlas Cubs buscan meterse en semifinales por primera vez en su historia. Su última presencia en cuartos fue en 2013.

🇧🇷 Cómo llega Brasil

Brasil exhibió un gran nivel en la fase de grupos y ya debió sobrevivir a dos tandas de penales en la fase eliminatoria.

Resultados de Brasil en el Mundial Sub-17

  • Fase de grupos
    • Brasil 7-0 Honduras (4/11)
    • Brasil 4-0 Indonesia (7/11)
    • Zambia 1-1 Brasil (10/11)
  • Dieciseisavos
    • Brasil 0-0 Paraguay (ganó 5-4 en penales) – 14/11
  • Octavos
    • Brasil 1-1 Francia (ganó 4-3 en penales) – 18/11

Brasil sufrió, pero avanzó. El triunfo ante Francia en octavos mostró su fortaleza competitiva en momentos decisivos.

Poder ofensivo brasileño

Brasil llega con múltiples amenazas:

  • Dell → 3 goles en 3 partidos (máximo goleador del equipo)
  • Ruan Pablo → 2 goles
  • Felipe Morais → 2 goles (volante llegador)
  • Angelo Candido → 2 asistencias
  • Kayke Santos y Zé Lucas → 1 asistencia cada uno
  • Vitor Hugo → 1 gol, peligroso en balón parado

La Canarinha combina velocidad, técnica y variantes de remate: tiro de media distancia, juego aéreo y definición dentro del área.

⚔️ Lo que se espera del partido

  • Marruecos, pese a sus altibajos, llega motivado, con carácter y con capacidad para competir ante rivales superiores.
  • Brasil, aunque no domina como en otras ediciones, sigue siendo candidato y tiene más jerarquía individual.

Será un duelo de estilos opuestos:

  • Marruecos buscará orden y aprovechar los errores del rival.
  • Brasil intentará imponer ritmo, velocidad y su capacidad ofensiva.

🔮 Pronóstico sugerido

Marruecos 1-2 Brasil

Marruecos tiene herramientas para competir y sorprender, pero el poder ofensivo brasileño y su experiencia en instancias decisivas lo hacen favorito para avanzar a semifinales.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 20, 2025
Tijuana vs Juárez Previous Story
Tijuana vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Brasil vs Túnez

Brasil vs Túnez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Brasil y Túnez se enfrentan este...

Read More
México vs Portugal

México vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 17, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección...

Read More
Brasil vs Francia

Brasil vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 17, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Brasil y Francia se verán las...

Read More
Brasil vs Senegal

Brasil vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Written by: noviembre 14, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Emirates Stadium, hogar del...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *