Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-17 2025

La Copa Mundial Sub-17 entra en su etapa decisiva y este viernes, desde las 12:45 (hora Argentina) y en la cancha Field 7 de Doha, Marruecos y Brasil se enfrentarán en un duelo vibrante que definirá al último semifinalista del torneo.

Los Atlas Cubs viven una campaña histórica, mientras que la Canarinha llega con su habitual favoritismo y un poder ofensivo temible.

⭐ Cómo llega Marruecos

La selección marroquí ha tenido un camino tan irregular como emocionante:

Resultados de Marruecos en el Mundial Sub-17

Fase de grupos Japón 2-0 Marruecos (3/11) Portugal 6-0 Marruecos (6/11) Marruecos 16-0 Nueva Caledonia (9/11)

Dieciseisavos EE.UU. 1-1 Marruecos (ganó 4-3 en penales) – 14/11

Octavos Marruecos 3-2 Malí – 18/11



Tras dos caídas duras en el inicio, Marruecos se levantó con la mayor goleada del torneo (16-0) y desde entonces ha mostrado carácter y crecimiento competitivo.

En octavos consiguieron una victoria especial: 3-2 ante Malí, cobrando revancha de la final perdida en la CAN Sub-17 del 2023. Ziyad Baha e Ismail El Aoud volvieron a ser decisivos.

Baja importante

Ilyas Hadaoui, defensor, está suspendido por doble amarilla.

Los Atlas Cubs buscan meterse en semifinales por primera vez en su historia. Su última presencia en cuartos fue en 2013.

🇧🇷 Cómo llega Brasil

Brasil exhibió un gran nivel en la fase de grupos y ya debió sobrevivir a dos tandas de penales en la fase eliminatoria.

Resultados de Brasil en el Mundial Sub-17

Fase de grupos Brasil 7-0 Honduras (4/11) Brasil 4-0 Indonesia (7/11) Zambia 1-1 Brasil (10/11)

Dieciseisavos Brasil 0-0 Paraguay (ganó 5-4 en penales) – 14/11

Octavos Brasil 1-1 Francia (ganó 4-3 en penales) – 18/11



Brasil sufrió, pero avanzó. El triunfo ante Francia en octavos mostró su fortaleza competitiva en momentos decisivos.

Poder ofensivo brasileño

Brasil llega con múltiples amenazas:

Dell → 3 goles en 3 partidos (máximo goleador del equipo)

→ 3 goles en 3 partidos (máximo goleador del equipo) Ruan Pablo → 2 goles

→ 2 goles Felipe Morais → 2 goles (volante llegador)

→ 2 goles (volante llegador) Angelo Candido → 2 asistencias

→ 2 asistencias Kayke Santos y Zé Lucas → 1 asistencia cada uno

→ 1 asistencia cada uno Vitor Hugo → 1 gol, peligroso en balón parado

La Canarinha combina velocidad, técnica y variantes de remate: tiro de media distancia, juego aéreo y definición dentro del área.

⚔️ Lo que se espera del partido

Marruecos , pese a sus altibajos, llega motivado, con carácter y con capacidad para competir ante rivales superiores.

, pese a sus altibajos, llega motivado, con carácter y con capacidad para competir ante rivales superiores. Brasil, aunque no domina como en otras ediciones, sigue siendo candidato y tiene más jerarquía individual.

Será un duelo de estilos opuestos:

Marruecos buscará orden y aprovechar los errores del rival.

Brasil intentará imponer ritmo, velocidad y su capacidad ofensiva.

🔮 Pronóstico sugerido

Marruecos 1-2 Brasil

Marruecos tiene herramientas para competir y sorprender, pero el poder ofensivo brasileño y su experiencia en instancias decisivas lo hacen favorito para avanzar a semifinales.

