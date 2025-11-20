Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Mundial Sub-17 2025

La Copa Mundial Sub-17 entra en su etapa decisiva y este viernes, desde las 12:45 (hora Argentina) y en la cancha Field 7 de Doha, Marruecos y Brasil se enfrentarán en un duelo vibrante que definirá al último semifinalista del torneo.
Los Atlas Cubs viven una campaña histórica, mientras que la Canarinha llega con su habitual favoritismo y un poder ofensivo temible.
⭐ Cómo llega Marruecos
La selección marroquí ha tenido un camino tan irregular como emocionante:
Resultados de Marruecos en el Mundial Sub-17
- Fase de grupos
- Japón 2-0 Marruecos (3/11)
- Portugal 6-0 Marruecos (6/11)
- Marruecos 16-0 Nueva Caledonia (9/11)
- Dieciseisavos
- EE.UU. 1-1 Marruecos (ganó 4-3 en penales) – 14/11
- Octavos
- Marruecos 3-2 Malí – 18/11
Tras dos caídas duras en el inicio, Marruecos se levantó con la mayor goleada del torneo (16-0) y desde entonces ha mostrado carácter y crecimiento competitivo.
En octavos consiguieron una victoria especial: 3-2 ante Malí, cobrando revancha de la final perdida en la CAN Sub-17 del 2023. Ziyad Baha e Ismail El Aoud volvieron a ser decisivos.
Baja importante
- Ilyas Hadaoui, defensor, está suspendido por doble amarilla.
Los Atlas Cubs buscan meterse en semifinales por primera vez en su historia. Su última presencia en cuartos fue en 2013.
🇧🇷 Cómo llega Brasil
Brasil exhibió un gran nivel en la fase de grupos y ya debió sobrevivir a dos tandas de penales en la fase eliminatoria.
Resultados de Brasil en el Mundial Sub-17
- Fase de grupos
- Brasil 7-0 Honduras (4/11)
- Brasil 4-0 Indonesia (7/11)
- Zambia 1-1 Brasil (10/11)
- Dieciseisavos
- Brasil 0-0 Paraguay (ganó 5-4 en penales) – 14/11
- Octavos
- Brasil 1-1 Francia (ganó 4-3 en penales) – 18/11
Brasil sufrió, pero avanzó. El triunfo ante Francia en octavos mostró su fortaleza competitiva en momentos decisivos.
Poder ofensivo brasileño
Brasil llega con múltiples amenazas:
- Dell → 3 goles en 3 partidos (máximo goleador del equipo)
- Ruan Pablo → 2 goles
- Felipe Morais → 2 goles (volante llegador)
- Angelo Candido → 2 asistencias
- Kayke Santos y Zé Lucas → 1 asistencia cada uno
- Vitor Hugo → 1 gol, peligroso en balón parado
La Canarinha combina velocidad, técnica y variantes de remate: tiro de media distancia, juego aéreo y definición dentro del área.
⚔️ Lo que se espera del partido
- Marruecos, pese a sus altibajos, llega motivado, con carácter y con capacidad para competir ante rivales superiores.
- Brasil, aunque no domina como en otras ediciones, sigue siendo candidato y tiene más jerarquía individual.
Será un duelo de estilos opuestos:
- Marruecos buscará orden y aprovechar los errores del rival.
- Brasil intentará imponer ritmo, velocidad y su capacidad ofensiva.
🔮 Pronóstico sugerido
Marruecos 1-2 Brasil
Marruecos tiene herramientas para competir y sorprender, pero el poder ofensivo brasileño y su experiencia en instancias decisivas lo hacen favorito para avanzar a semifinales.