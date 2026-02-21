Mario Barrios vs Ryan García EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2026

Box

Ryan García buscará conquistar su primer gran título mundial cuando enfrente al campeón welter del CMB, Mario Barrios, este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (DAZN, 5:45 pm ET).

🔥 El momento de García

García (24-2, 20 KOs) no gana oficialmente desde su nocaut sobre Óscar Duarte en diciembre de 2023. Su triunfo ante Devin Haney fue anulado tras un positivo por sustancia prohibida, y luego cayó por decisión ante Rolando “Rolly” Romero.

Su arma principal sigue siendo el explosivo gancho de izquierda, combinado con una velocidad de manos excepcional. La gran incógnita no es física, sino mental: ¿veremos al García brillante que derribó tres veces a Haney o al inconsistente de su última pelea?

🥊 La solidez del campeón

Barrios (29-2-2, 18 KOs) defenderá su cinturón por cuarta vez. Viene de vencer a Fabián Maidana y empatar consecutivamente ante Abel Ramos y Manny Pacquiao.

Con un jab largo y preciso, experiencia ante rivales de élite y buen manejo de la distancia, el campeón tiene las herramientas para neutralizar el gancho de García. Su plan pasa por controlar el ritmo, presionar con inteligencia y no exponerse a contragolpes.

🔎 Claves tácticas

Cómo gana García:

Lastimar temprano con el gancho de izquierda.

Usar también la derecha para contrarrestar el jab.

Obligar a Barrios a trabajar las piernas y tenderle trampas en el intercambio.

Cómo gana Barrios:

Mantener la distancia con el jab.

Presionar sin desordenarse.

Evitar caer en el contragolpe del gancho izquierdo.

Si Barrios sobrevive a los primeros asaltos sin daño serio, sus opciones crecen considerablemente.

📊 Pronóstico

Es una pelea que depende mucho del estado mental de García. En talento puro, podría incluso noquear. Pero la consistencia y experiencia de Barrios ofrecen mayor garantía.

Predicción ajustada: ligera ventaja para García si se presenta enfocado; de lo contrario, Barrios podría imponerse por decisión cerrada. Pelea de alto riesgo y definición incierta.

Last modified: febrero 21, 2026