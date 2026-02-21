Written by: febrero 21, 2026 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Chivas

La jornada 7 del Clausura 2026 nos regala uno de los partidos más atractivos del torneo: Cruz Azul frente a CD Guadalajara.

El encuentro se disputará este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, casa temporal de La Máquina.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO?

El partido podrá seguirse en México a través de:

  • Canal 5 (televisión abierta)
  • TUDN (sistema de cable)
  • ViX (streaming)

🔵 Cruz Azul quiere recortar distancias

La Máquina llega en gran momento tras vencer a Tigres y acumular cinco partidos sin perder (cuatro victorias y un empate) después de caer en la jornada inaugural. Con 13 puntos, es segundo lugar y buscará acercarse al liderato.

Uno de los nombres propios es Nicolás Ibáñez, quien ha tenido un impacto inmediato tras su llegada, marcando dos goles en sus primeros dos encuentros con el club celeste.

El objetivo es claro: frenar el paso perfecto del Guadalajara y ponerse a solo dos puntos de la cima.

🔴 Chivas expone su invicto

El Rebaño Sagrado suma 18 puntos y marcha con paso perfecto en el arranque del certamen. Aunque algunos analistas cuestionan el nivel de los rivales que ha enfrentado, la victoria 1-0 ante América en la jornada pasada reforzó su candidatura.

El equipo dirigido por Gabriel Milito recupera a Diego Campillo y Richard Ledezma, mientras que Luis Romo seguirá siendo baja. Una victoria los pondría a un triunfo de igualar su mejor racha histórica de victorias consecutivas, lograda en el Bicentenario 2010.

📊 Lo que está en juego

Aunque el liderato no cambiará esta jornada debido a la ventaja de cinco puntos de Chivas, el resultado puede marcar el rumbo del torneo. Cruz Azul quiere confirmar que es contendiente real; Guadalajara, demostrar que su invicto no es casualidad.

Se espera un partido intenso, con ritmo alto y mucha tensión en la Angelópolis.

